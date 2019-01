Música La loreña María Espinosa entra en «La Voz» con el equipo de Luis Fonsi La joven interpretaba una versión de Niña Pastori del tema «Ya lo sabes»

Lora del Río Actualizado: 16/01/2019 10:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cantante loreña María Espinosa sorprendía este martes a sus paisanos con su participación en las audiciones a ciegas del programa musical «La Voz» de Antena 3 Televisión. La joven interpretaba con gran emoción una versión de Niña Pastori del tema «Ya lo sabes», de Antonio Orozco, presente allí mismo como integrante del jurado del talent show. Luis Fonsi se dio la vuelta al escuchar la bonita voz de María. También lo hacía, en el último momento, el propio Orozco. «No tengo palabras» es lo primero que pudo decir María Espinosa tras comprobar que los dos coaches se habían vuelto ante su actuación.

Antonio hizo llorar de la emoción a la participante loreña y al propio Fonsi al contar una bonita historia en la que confesaba que el cantante puertorriqueño le tendió la mano en uno de los peores momentos de su vida, por lo que le pidió a María que se fuese al equipo de Luis. Las sentidas palabras de Orozco calaron en la joven loreña que, haciendo caso a su petición, elegía a Luis Fonsi como coach. En ese momento Orozco daba la enhorabuena a Fonsi por haber sido el elegido a la vez que le decía «es una voz ganadora».

La cantante loreña abandonaba el plató envuelta en lágrimas de felicidad e ilusión, la de haber dado un pasito más para cumplir su sueño. «Me he emocionado muchísimo porque me he visto tan reflejada en la historia que ha contado Orozco que me he roto en el escenario, es lo que nos suele pasar a la mayoría de los cantantes que estamos esperando siempre que alguien nos ayude, que nos dé esa oportunidad y espero que Fonsi me dé esa oportunidad a mi también», declaraba María al programa tras su actuación.

Poco tardaron sus vecinos loreños en hacerse eco de su actuación en las redes sociales, llenándolas de comentarios de ánimo y buenos deseos para esta joven cantante loreña que destacaba en su video de presentación que «si no tuviera música en mi vida, mi vida no tendría sentido».