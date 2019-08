PATRIMONIO El mausoleo de Carmona pasará a formar parte de la colección del Museo de la Ciudad Tres de las urnas encontradas, así como todo el ajuar funerario, ya están en dependencias museísticas, mientras que las otras todavía permanecen dentro de la cámara funeraria

El hallazgo de la cámara funeraria de época romana encontrada en Carmona concentra prácticamente la totalidad del quehacer del departamento de arqueología municipal, que trabaja a destajo desde que se encontrara el mausoleo. Una cámara que destaca por su magnífico estado de conservación, según ha subrayado el arqueólogo del Ayuntamiento de Carmona, Juan Manuel Román.

El hallazgo se produjo en el número 53 de la calle Sevilla de la localidad, donde se estaban desarrollando unas obras particulares. Fue el martes a primera hora de la tarde cuando, según nos cuenta el arqueólogo municipal, «accedimos a la cámara el propietario, José Avilés y yo mismo, y ya se veía que era una cámara romana, lo que no esperábamos era lo magníficamente bien conservada que está. Apenas había unos dos dedos de sedimentación, lo que demuestra que estaba muy bien sellada».

Román reconoce que la misma noche del hallazgo, «no pude dormir. Sabía que la policía estaba custodiando la vivienda, pero estaba en la cama pensando y dándole vueltas a la cabeza hasta que a las cuatro y pico de la mañana me decidí y me vine para acá». Ya desde por la mañana del miércoles se ha venido trabajando para limpiar la cámara y se han trasladado tres de las seis urnas encontradas en los ocho nichos, así como todo el ajuar funerario, consistente en recipientes como vasijas, platos y vasos de vidrio y cerámicas, hasta las dependencias del Museo de la Ciudad de Carmona, trabajo que terminó, según Román, «a las 12 de la noche del miércoles». Las tres urnas que continúan en sus nichos se «trasladarán en cuanto se pueda, pero no se han tocado por precaución y motivos de conservación».

El mausoleo de una familia pudiente

Aunque todavía es pronto para establecer teorías concluyentes sobre las circunstancias que rodean a este mausoleo, el arqueólogo asegura que el monumento funerario está fechado «entre finales del siglo I a.C., e inicios del siglo primero de nuestra era». Según explica, «ahora habrá que realizar estudios pormenorizados tanto de los huesos hallados como de todos los materiales, lo que nos dirá a ciencia cierta muchas de las cosas que rodean a la tumba». Sí podemos decir, continúa, «que por una vista rápida que hemos echado a una de las urnas, podría tratarse de un niño o una persona muy pequeña, al menos es lo que parece al ver los huesos, aunque lo sabremos seguro cuando se analice al detalle».

Otra de las circunstancias que parece clara es que, por sus características, la cámara podría haber pertenecido a una familia de cierta relevancia, o al menos de clase acomodada, diferenciándose también de otras cámaras en que «está construida y no excavada, como suele ser más habitual». Sobre su pertenencia a una familia pudiente, Román expone cierta duda ya que, «en el mundo romano, también existían una serie de colegias o asociaciones de personas que se agrupaban para costearse los enterramientos, aunque el hecho de que los huesos estén cremados antes de depositarse en las urnas ya añade información, porque evidentemente hacer una pira funeraria implica más coste que hacer un agujero y enterrar a una persona».

Román, que ya ha participado en multitud de excavaciones, se congratula con la importancia del hallazgo y explica que «como este la verdad es que pocos, para empezar el hecho de que esté tan bien conservado es muy relevante y, sobre todo, que no haya sido expoliado, como ha ocurrido con tantas cámaras en la ciudad de Carmona». Sobre los diferentes estudios, Román no ha concretado ninguna fecha, porque «va a ser una labor de investigación laboriosa y extensa, que además requiere de una importante financiación».

Podrá visitarse solo de manera puntual

Por su parte, el propietario de la vivienda donde ha tenido lugar el hallazgo, Jose Avilés, de 38 años de edad y vecino de Carmona, reconoce que sintió una «emoción increíble» y admite que «tampoco pude dormir mucho la noche del martes». Avilés ha mostrado de entrada su agradecimiento al servicio de Arqueología del Ayuntamiento deCarmona, que según explican, «asume todos los gastos de la excavación, «el único Ayuntamiento de Andalucía que se encarga de ello, normalmente se carga al propietario el gasto generado».

El propietario ha explicado a este periódico que el hallazgo no afectará en nada a la finalización de su vivienda, ya que la entrada a la cámara se encuentra en un rincón del patio trasero de la misma. Fue él mismo quien observó la entrada de la cámara durante el transcurso de las obras y dio el aviso al servicio de arqueología del Ayuntamiento, cuya visita del martes destapó por completo el hallazgo.

Avilés dice sentirse muy contento por la aparición del monumento, que según han informado, no estará abierto al público de manera habitual, aunque podrá visitarse puntualmente. Además de ofrecer toda su colaboración a las distintas instituciones implicadas en la excavación, el propietario, que no percibirá ningún tipo de compensación económica por la pertenencia compartida del mausoleo, no sabe cuándo se van a reanudar las obras.