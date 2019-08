EL GARROBO Una médico es «retenida» cuatro horas en protesta por la falta de personal Un piquete de cien vecinos de El Garrobo le impidió abandonar el centro de salud tras terminar su jornada

Jesús Bayort @jesusBAYORT SEVILLA Actualizado: 28/08/2019 07:43h

Un clima de tensión envolvió al municipio sevillano de El Garrobo el pasado sábado. El déficit sanitario que está sufriendo la provincia de Sevilla provocó la suspensión del servicio de Atención Primaria en la localidad durante el fin se semana. Como repulsa a esta decisión, un grupo de cien personas asediaron el centro de salud para impedir que la única médico que permanecía en el consultorio abandonara su puesto de trabajo.

Todo comenzó el pasado viernes, cuando el Distrito Sevilla Norte notificó al Ayuntamiento que durante ese fin de semana quedaba suspendido el servicio de guardia por falta de personal, aconsejando a los vecinos que en caso de urgencia llamasen al 061 o acudiesen a municipios próximos como Gerena o Guillena.

A sabiendas que la doctora de guardia, A. G. I., saldría de su puesto de trabajo a las 9 de la mañana, y que el consultorio permanecería cerrado hasta el lunes siguiente, un grupo de 100 personas encabezado por el alcalde la localidad, Jorge Jesús Bayot (Adelante Andalucía), se citaron para protestar, «con el objeto de que el servicio sanitario fuese intocable», según anunció el Ayuntamiento.

La doctora de guardia de había entrado a trabajar a las 15.00 horas del viernes y debía salir de su turno a las 9.00 horas del sábado. «Recuerdo que eran aproximadamente las 7.45 de la mañana cuando empecé a escuchar una algarabía fuera de las instalaciones y me asomé por pura curiosidad», señaló a ABC de Sevilla A. G. I.

«De repente me encontré con unas cien personas. Uno de ellos fue directo: "Vamos a ser claros, contra usted no tenemos nada, pero no vamos a dejarla salir de aquí hasta que no nos localice a otro médico"», recuerda la doctora, añadiendo que «ahí me empecé a poner bastante nerviosa. No entendía que me reclamaban a mí si el anuncio lo dejaba todo muy claro: cualquier urgencia al 061 o a Gerena (12 kilómetros de distancia)».

«Con el miedo en el cuerpo cerré las dos puertas y llamé a mi jefa (en este centro de salud las guardias las hace un sólo médico sin ningún compañero ni miembros de seguridad). La subdirectora avisó de momento a la Guardia Civil», señaló a ABC de Sevilla la médico.

Fue en ese transcurso de tiempo, según la versión de la doctora, cuando tomó la palabra el alcalde del municipio, uno de los 10 regidores que la formación Adelante Andalucía consiguió en la provincia de Sevilla en las pasadas elecciones municipales. «El alcalde siempre se posicionó en favor de su pueblo. Yo le puse en contacto con mi director en el Distrito Sevilla Norte, Augusto Pérez Mateo», recordó A. G. I a ABC.

El máximo responsable del Distrito Sevilla Norte le notificó al alcalde vía telefónica que había encontrado a una doctora saliente de guardia en Santa Olalla y que ésta acudiría hasta El Garrobo para dar cobertura durante el fin de semana.

Así las cosas, a las 12.20 de la mañana, y tras más de cuatro horas retenida por el gentío, la médico pudo ser relevada por una compañera que empalmó tres días seguidos de trabajo para tranquilidad del pueblo garrobeño.

La doctora agraviada, con el respaldo del Servicio Andaluz de Salud, ha interpuesto una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Guillena. Mientras se aclara el entuerto, A. G. I. continuará ejerciendo sus labores sanitarias en El Garrobo, donde por el momento no hay previsto ampliar la plantilla ni contratar un miembro de seguridad.

Expliación municipal

«Yo recibí en un primer momento la llamada del responsable del distrito, Augusto Pérez Mateo, quien me informó de esta anomalía. Como responsable de una población que se ve duplicada en verano, sumado al trabajo que nos costó conseguir este servicio, no podíamos permitir este disparate», explicó el alcalde de El Garrobo a ABC. «En ningún momento hubo violencia ni coacción por nuestra parte. Nosotros únicamente exigimos una explicación desde nuestro derecho a reivindicarnos», señaló el regidor municipal.

El Servicio Andaluz de Salud señaló a ABC que «desde el SAS se ha venido trabajando para cubrir el plan de vacaciones de los profesionales médicos del Distrito Sevilla Norte-Aljarafe y se han realizado contratos para estos meses a los que se sumarán nuevas contrataciones en septiembre. Si bien, es necesario recordar las dificultades para encontrar profesionales médicos especialmente en zonas de difícil cobertura. A estas dificultades se suma que se han registrado varias bajas imprevistas de profesionales médicos, lo que obligó a reorganizar, de forma excepcional el pasado fin de semana, la asistencia sanitaria en función de la actividad registrada en los distintos puntos de urgencia».

«En cualquier caso, se recuerda que la atención sanitaria urgente está garantizada en el punto de urgencias de El Garrobo que mantiene su disponibilidad habitual», aseguraron desde el Servicio Andaluz de Salud.