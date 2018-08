MEDIO AMBIENTE ¿Por qué se mueren las liebres en Sevilla? Alerta por posibles casos en Écija y Osuna de mixomatosis en liebres; la Junta ha confirmado brotes en Córdoba y Jaén y pide no manipular ejemplares muertos

Osuna Actualizado: 13/08/2018 07:51h

La Junta de Andalucía ha confirmado la aparición por primera vez en España de un brote de mixomatosis en liebres. De momento, los ejemplares muertos estaban en una finca de Córdoba y otra de Jaén. Pero pueden no ser los únicos porque cazadores de la provincia de Sevilla han detectado en los últimos días más cadáveres de liebres con la misma sintomatología, más concretamente en terrenos situados entre Osuna y Écija.

La necropsia de las liebres que han confirmado la enfermedad en Andalucía se ha realizado en el departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba, donde se analizan muestras de 12 liebres en 10 cotos de caza de la provincia de Córdoba y uno de la de Jaén.

El informe, al que ha tenido acceso ABC, concluye que se han puesto en contacto con el grupo de Vigilancia de la Fauna Silvestre de la Consejería de Medio Ambiente «para activar un programa de emergencia sanitaria». El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Central de Referencia de Algete (Madrid) donde enviaron muestras.

Según Javier Madrid, director general del Medio Natural de la Junta de Andalucía, «no se tiene constancia de los casos de Sevilla». Reconoce, eso sí, que está ocurriendo «algo extraño porque se trata de casos muy aislados unos de otros, parece el mismo virus de siempre pero que ha mutado».

No obstante explica que, desde que se detectaron los primeros casos, han trabajado con las asociaciones de agricultores y sociedades de cazas para informarles de la situación y pedirles que sigan los protocolos de especies silvestres, como es el caso de las liebres. Madrid insiste en que esta enfermedad que es «común en los conejos y muy rara en las liebres» no supone «peligro para la salud pública ni para el resto de los animales».

Evitar la dispersión

La Consejería recomienda concretamente en su web «no manipular ejemplares enfermos o cadáveres que se puedan encontrar en el terreno, dando aviso a la guardería, los agentes de Medio Ambiente de la zona o la Delegación Territorial para coordinar su recogida y que no se muevan o transporten los ejemplares que puedan parecer sanos, para evitar una posible dispersión de la enfermedad».

El veterinario Francisco Salamanca, expresidente de la Federación Española de Galgos (FEG), cree que «no hay que crear alarma» porque no existe todavía confirmación oficial de que los demás ejemplares encontrados en la provincia de Sevilla, sean por causa de esta enfermedad que hasta ahora en España sólo había afectado a los conejos. «Otros años se han detectado focos sueltos de patologías con la misma sintomatología que al final no se han extendido», explica el veterinario.

La mixomatosis es una enfermedad infecciosa causada por un virus que se caracteriza por la aparición de tumefacciones en las mucosas y la piel. En conejos nunca ha supuesto un riesgo para la salud de humanos, pero en liebres «no se sabe porque es la primera vez que se dan casos en esta especie».

Hay que ser precavidos, según Salamanca, porque la sintomatología de la mixomatosis es similar a otras dos enfermedades de estas especies como la coccidiosis y la pasteurella. Aún así, advierte de que «hay que tomar precauciones y en época de caza evitar el traslado de ejemplares de una zona a otra». Para el veterinario es necesario avanzar en los trabajos de investigación y terminar con todas las pruebas porque «se necesita un tiempo para determinar de qué se trata», indica.

ABC ha hablado con un cazador y propietario de una finca situada entre Osuna y Écija que asegura haber encontrado al menos tres liebres en los últimos dos días con la misma sintomatología de la mixomatosis, una de ellas en el Coto Social de Osuna. «Me ha llamado también de La Lantejuela por lo que es algo que se está generalizando, aparecen liebres muertas con los mismos síntomas de la mixomatosis, ojos y culo hinchados». Este cazador asegura que «la Junta, igual que pasó con la peste equina, quiere ocultar lo que está pasando» y reconoce que él las liebres que ha encontrado «las he dejado en el campo, no las he tocado».

Por su parte, la FEG informa en su página web a los galgueros sobre la confirmación de los casos de mixomatosis y pide cautela porque faltan «muchos estudios e incógnitas».