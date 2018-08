ARAHAL El olivar remonta la sequía Se sacude las altas temperaturas y ahora tiene que capear los bajos precios del mercado

C.González

Sevilla Actualizado: 08/08/2018 07:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A poco más de un mes del inicio de la campaña del verdeo, si la meteorología lo permite, los agricultores de Arahal esperan con «incertidumbre» su llegada. La últimas noticias sobre los aranceles de EE.UU. que cargan la exportación de la aceituna negra y la tendencia anual a bajar los bajos precios del producto, sometido a los rigores de un mercado dirigido por grandes empresas, marcan el prólogo de una nueva cosecha cuya única ventaja ha sido la recuperación del olivar, que ha sufrido un largo periodo de sequía, gracias a la lluvia caída este año.

En Arahal esta temporada la principal novedad en cuanto a la venta de producto es la instalación, ya confirmada, de un puesto de recepción de aceitunas de la cooperativa Nuestra Señora de Las Virtudes en la carretera El Coronil.

Esta cooperativa, perteneciente al grupo Manzanilla Olive, cuenta con socios de la localidad que han asegurado la entrada de más de un millón de kilos de aceitunas. A partir de ahora, se ahorrarán el transporte hasta la ciudad morisca.

Fuentes del sector explican que el puesto de esta cooperativa hará competencia directa a la Sociedad Cooperativa Labradores de La Campiña en Arahal, de hecho, hasta este año no han decidido instalarlo, después de que la cooperativa local decidiera salirse del grupo Manzanilla Olive, donde están unidas otras 9 empresas de la provincia de Sevilla con el objetivo de formar un frente único para pelear por los precios del producto y comercializarlo con marca propia.

La campaña de 2018 se presenta de nuevo pendiente de cuánto durarán las altas temperaturas y a qué precios recibirá el mercado un producto en el que Arahal es líder mundial.

De momento, las previsiones apuntan que la cosecha de la aceituna gordal tiende a la baja y la manzanilla se mantendrá en una media. No obstante, gracias a la recuperación del campo por la abundante lluvia del pasado invierno y primavera, el producto será de mejor calidad, sobre todo si el verano ahora no se extiende demasiado y las altas temperaturas no lo agostan.

«El olivar sin duda se ha recuperado de un largo periodo de sequía», apunta Francisco Manuel Fernández, agricultor de Arahal. Las temperaturas definen cómo será el producto final, debido al agua caída durante el invierno y la primavera, si no llueve el hueso se endurece antes y la aceituna deja de engordar. De hecho si no llega la ola de calor de los últimos días, la aceituna hubiera adelantado porque el olivo estaba disfrutando con un verano de 32 grados».

Hasta aquí lo que las condiciones atmosféricas suponen para la producción de aceitunas. Pero es el mercado es el que finalmente manda y las grandes industrias del sector, que imponen el precio. En ese sentido, el joven agricultor dice que «desgraciadamente hasta que no existan leyes que obliguen a realizar un contrato tipo, el agricultor está desamparado».

Este año, a los problemas del sector, se ha sumado las duras condiciones arancelarias de la exportación de la aceituna negra a Estados Unidos. La mayor parte de las industrias de Arahal, incluida la Cooperativa Labradores de La Campiña con más de 350 agricultores representados, trabajan la aceituna en verde. En Arahal sólo existe la aceituna negra, a final de temporada, sobre el mes de enero, cuando es el propio olivo el que la madura. A esta aceituna se llama prieta y comienza a tener un sitio en el mercado como producto gourmet.