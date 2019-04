Música El palaciego Raúl Parejo, el niño que mejor canta de España La soprano Ainhoa Arteta le eligió como ganador del programa de Televisión Española «Prodigios» en la categoría de canto

Raúl Parejo es un niño muy sociable y risueño nacido en Los Palacios hace 13 años que cursa con buenas notas 2º de ESO, y al que le encanta la música de Fito y Fitipaldis e Imagine Dragons. Y por supuesto el Real Betis, su otra gran pasión. Hasta ahí todo normal, características que entran dentro de los parámetros más o menos habituales de cualquier otro chaval de su edad.

Lo que ya no lo es tanto es el virtuosismo con que maneja su privilegiada voz. Anoche, tras volver a enamorar por enésima vez a la prestigiosa soprano Ainhoa Arteta, fue coronado como el niño que mejor canta en España tras proclamarse ganador del concurso de Televisión Española «Prodigios» en la categoría de canto.

Obviamente, las lágrimas de emoción que Raúl derramó al conocer el veredicto del jurado estaban más que justificadas. El joven confiesa a este periódico que si hace tres meses alguien le dice que iba a ganar este concurso, le hubiese tachado de loco inmediatamente.

Y es que cuando se inscribió al casting del talent show lo hizo precisamente con la intención de coger experiencia en ese tipo de pruebas, ya que lo más parecido que había hecho hasta entonces se remontaba a cuando con ocho años pasó la criba para formar parte de la prestigiosa Escolanía de Los Palacios, de la que actualmente es uno de los solistas.

Anteriormente la productora del programa se había puesto en contacto con la Escolanía, dada su reputación a nivel nacional, para informar de las condiciones del novedoso talent show por si algún integrante quería apuntarse. Antes de enviar la solicitud, su familia dudó al respecto y fue Juan Manuel Busto, director y compositor de orquesta y a su vez actual director de la Escolanía, quien le animó a que luchara por su sueño: «Juan Manuel nos dijo que adelante, que él sacaría tiempo de donde fuese para ensayar con él y prepararle», recuerdan sus padres.

«Todo lo que sé me lo ha enseñado él, Pilar Expósito (pianista del coro) también me ha ayudado mucho, ambos se quitaron horas de su tiempo libre para ensayar conmigo», celebra el jovencísimo artista palaciego. Asimismo, encumbra la labor de Enrique Cabello, fundador y referente de la Escolanía.

De 1600 niños de toda España que enviaron un vídeo al programa, solo eligieron a 25, quienes posteriormente fueron a hacer el casting a Madrid. Una vez en la capital, Raúl vivió una sensación similar a la de la protagonista de Pequeña Miss Sunshine al llegar a la sede del concurso en torno al que gira la película. Muchos ya habían participado en programas como La Voz, y la inmensa mayoría de sus competidores iban escoltados por pianistas y profesores particulares, él, en cambio, solo iba acompañado por sus padres. «El nivel de los compañeros era impresionante», destaca con la humildad de los grandes.

De hecho, en el AVE de vuelta a casa venía contento por la experiencia vivida y por haber hecho muchos amigos, pero completamente convencido de que no sería uno de los nueve elegidos para participar en Valladolid en la fase final del concurso, la que se emitiría en TVE. No obstante, y al contrario que le ocurrió a la niña de la oscarizada cinta, Raúl se llevó el beneplácito de la organización.

Lo que sucedió a partir de ese momento ya es conocido, tres galas en las que cautivó al jurado de principio a fin. Parabienes por doquier a la belleza arrebatadora de su garganta. «Cantas con la posición más correcta que existe, lo que me has transmitido me ha recordado muchísimo a mis principios, a cuando empecé a cantar en un coro y yo tenía la voz como tú, y a lo que es formarse en un coro; tu voz de niño inocente y tu cara de ángel me ha traído tantas cosas a la memoria, que mira cómo estoy, llorando», confesó visiblemente emocionada Ainhoa Arteta en una de las galas.

En esta misma línea se mostró Boris Izaguirre, conductor del programa: «Nos hemos visto desbordados con Raúl, nos ha provocado una inmensa reacción».

En la final de ayer Raúl interpretó «Far Away» del compositor japonés Takatsugu Muramatsu y «Ave María», una versión que mezcla textos y melodías de Johann Sebastian Bach y Charles Gounod. Dos temas con los que una vez más se ganó el favor de los tres miembros del jurado, quienes se deshicieron en elogios hacia la exquisita voz y el talento del palaciego.

En el horizonte de este joven que toca el clarinete y cuyo sueño es formarse como músico y poder dedicarse a la ópera se atisba una gira por toda España junto a otros compañeros del programa (con los que ha entablado una gran amistad), aunque esto aún está por confirmar.