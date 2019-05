La Rinconada El PP de Sevilla anuncia que presentará una iniciativa parlamentaria tras reunirse con los vecinos de Tarazona «La actitud del Ayuntamiento era la de no hacer nada y nos hemos visto obligados a presentarla», comenta la presidenta de los populares

La parlamentaria andaluza y presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, junto al portavoz del Grupo Popular José Antonio Nieto y el parlamentario por Sevilla Juan Bueno, se ha reunido con una representación de los vecinos de la urbanización Tarazona (La Rinconada).

Esta urbanización lleva más de dos décadas reivindicando una solución al abandono al que se encuentra sometido el núcleo residencial que adolece de alcantarillado, recogida de basuras, alumbrado público y calles sin asfaltar, según enumera en un comunicado.

Virginia Pérez ha manifestado al respecto que «es el Ayuntamiento de La Rinconada el que tiene la obligación de solucionar este problema que se prolonga en el tiempo, que afecta gravemente a los vecinos y al resto de la población».

«Después de muchos años de abandono, la actitud irresponsable del Ayuntamiento es claramente la de no hacer nada, ante lo que nos vemos obligado presentar una iniciativa parlamentaria instando al ayuntamiento de ese municipio a intentar un acuerdo con los vecinos y si este no se produce a urbanizar Tarazona por una cuestión de salud pública. Lo que no puede hacer es cruzarse de brazos ante un problema real de salud pública».

La parlamentaria del PP de Sevilla y presidenta provincial de los populares ha afeado «la actitud de los responsables municipales que, eso sí, les ha estado pasando al cobro durante 45 años los impuestos municipales, entre ellos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sin que los vecinos hayan recibido a cambio ningún servicio público. Esto, no tiene otro nombre que abandono absoluto de las competencias del Ayuntamiento de La Rinconada».

Virginia Pérez ha aseverado que «la situación de las más de dos mil familias que residen en las 750 viviendas de Tarazona es inadmisible en pleno siglo XXI, soportando pozos ciegos en lugar de alcantarillado y red de saneamiento, sin recogida de basura y con la oscuridad más absoluta cuando cae la noche. Un panorama que debería remover conciencias de quienes están llamados a afrontar la cuestión y ofrecer soluciones de manera inmediata».

«Todo esto, además de suponer un grave problema de salud pública con la proliferación de ratas, mosquitos, alergias e infecciones, lo es también de seguridad ante la ausencia de la Policía Local que ni está ni se le espera».

Por último, Pérez ha defendido que «desde el Partido Popular siempre hemos estado, estamos y estaremos del lado de los vecinos de la urbanización Tarazona y seguiremos luchando y trabajando para que vivan con las condiciones dignas que se merecen».