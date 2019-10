C. G.

Transportes La reducción de frecuencias de los autobuses de la Campiña y Sierra Sur provoca quejas de los usuarios Monbus S.L., que acaba de sustituir a Autocares Valenzuela, ha eliminado cuatro autobuses en total que iban desde estas comarcas hasta Sevilla

La empresa de transporte de pasajeros Monbus S.L., que acaba de hacerse cargo de las líneas de la Campiña y Sierra Sur, lleva más de una semana recibiendo reclamaciones de usuarios que se quejan por la reducción de líneas en distintos horarios junto con los retrasos que se registran en los autocares de este servicio.

Monbus S.L. se ha hecho cargo hace menos de un mes de la línea de transportes de viajeros que la Junta de Andalucía adjudicó a Autocares Valenzuela para cubrir las dos comarcas citadas, una de ellas llega hasta Baena (Córdoba). Con el nuevo horario de invierno, que empezó el 1 de octubre, la empresa, sin previo aviso, según los usuarios, redujo hasta nueve servicios de ida y vuelta, razón por la que las protestas y reclamaciones de los usuarios no se ha hecho esperar.

Como ejemplo, este pasado miércoles se concentraba un grupo de usuarios en el apeadero de Arahal, intersección de las líneas de ambas comarcas, quejándose de que la nueva empresa ha retirado un total de nueve autobuses diarios, cuatro de ida a Sevilla y cinco de vuelta.

Monbus S.L., ha eliminado cuatro autobuses en total que iban desde estas comarcas hasta Sevilla, repartidos en horarios de mañana. A su vez ha cambiado los horarios de, al menos, otros tres servicios. En el otoño invierno de 2018, antes de las dos de la tarde, dirección Sevilla, iban 13 autocares; actualmente solo 9.

Lo mismo ha ocurrido con los autocares que salían desde Sevilla. La empresa ha suprimido cinco servicios. En previsión de que el autocar llegue lleno de otras localidades, en Arahal hay de reserva un vehículo, lo que no ocurre a la vuelta.

«Han eliminado el de las ocho de la mañana que sale de Sevilla y el otro día me contaba una usuaria que el primer vehículo, el de las 8.30 horas, no paró en la parada de la Cruzcampo porque iba completo, estuvo dos horas esperando el siguiente, que llegó a las 10.30 horas», cuenta otra usuaria.

Asimismo explican que el autocar que se ha eliminado a las 6.10 horas, dirección Sevilla, llevaba hasta la capital a trabajadores del sector de la restauración. El autobús que sale más tarde, a las 6.25 horas ya no se adapta a sus horarios de trabajo. Los primeros días la empresa no avisó de estos cambios por lo que la mayoría de trabajadores llegaron tarde y han tenido que buscar otras opciones de transportes.

Los conductores venden los billetes

Además, los usuarios explican que los retrasos en los autobuses que sí se han mantenido son de entre 15 y 25 minutos. El problema, apuntan, es que «se han eliminado oficinas de venta de billetes por lo que son los mismos conductores los que tienen que hacer este trabajo. Si en cada estación suben viajeros, el retraso se va acumulando».

Por esta razón, el autocar que viene desde Baena o Estepa, lleva «mucho retraso» cuando llega a Arahal, último pueblo en el que para (en algunos casos el penúltimo porque pasa también por Alcalá de Guadaíra).

«Trabajo en Sevilla, empiezo a la una del mediodía y me voy en el autobús de las 11.20 horas, si no se retrasa, llego con tiempo sobrado pero con los retrasos que se están registrando me veo obligada a coger un taxi», decía en la parada una de las usuarias afectadas.

Todos han puesto reclamación en la empresa y en la Oficina de Consumo de Arahal. Además denuncian que en las oficinas de Monbus «no hay hoja de reclamaciones, nos dan la fotocopia de una hoja para que la rellenemos y ¿donde está la copia que tiene que ir hasta la Junta de Andalucía?».

Van a pedir una reunión con el alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez, para que lo ponga en conocimiento de la Junta de Andalucía y anuncian que seguirán presentando reclamaciones en la Oficina de Consumo de las localidades que están afectadas por la falta de servicios.

Fuentes de la dirección territorial de Transportes de la Junta de Andalucía explican que están en plena transmisión de los servicios de estas líneas de transportes de Autocares Valenzuela, la anterior empresa adjudicataria, a Monbus S.L. Ni siquiera aún han realizado dicho cambio en la documentación.

Un grupo de usuarios que ha presentado reclamaciones contra este servicio - C. G.

En los próximos días está prevista una reunión con representantes de la empresa para definir poco a poco los horarios más acordes a la demanda real de los usuarios y unificar los cambios que se han ido realizando con el paso de los años. No obstante, en la Junta desconocen con precisión si, en este momento, la empresa está realizando los servicios que le corresponde como concesionario, por lo que han asegurado que recabarán información de los usuarios para ponerla sobre la mesa en dicha reunión.

Monbus S.L. es un agrupación de empresas con intereses comerciales afines, que cuenta con una experiencia de más de 100 años vinculada al transporte. En su página web aseguran que son «líderes en el sector de entre todas las empresas compuestas íntegramente por capital nacional español».

También dicen que su meta principal consiste en proporcionar «un servicio de calidad basado en la satisfacción y comodidad de los usuarios» dando especial importancia «a la seguridad, la puntualidad, a la seriedad del servicio sin perder de vista la formación y cualificación de todos nuestros empleados».