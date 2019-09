Infraestructuras La reorganización de la red ferroviaria provocará que se pierdan cuatro de los nueve trenes de Media Distancia Los alcaldes de municipios de la Sierra Sur y la Campiña se reunieron este pasado lunes con el Subdelegado del Gobierno central, quien les transmitió un mensaje de tranquilidad

Martín Laínez @martin_lainez Sevilla Actualizado: 24/09/2019 07:50h

El Consejo de Ministros adoptaba el pasado 30 de agosto un acuerdo que iba a traer cola en la provincia de Sevilla. Se trataba de la remodelación de los trenes de Media Distancia tras la reciente puesta en servicio de la línea Antequera-Granada, permitiendo la reconexión de esta última ciudad con Madrid y Barcelona y propiciando el enlace de la ciudad de la Alhambra con las provincias de Sevilla y Málaga.

El acuerdo planteado incluía, además de esta reorganización, la puesta en marcha de nuevos servicios Avant entre Sevilla-Córdoba-Granada-Málaga.

Desde esta fecha han sido muchos los alcaldes de la Sierra Sur y la Campiña que han mostrado su preocupación por la posible pérdida de paradas de esta línea ferroviaria al paso por sus municipios. Hace unos días Comisiones Obreras alertaba de que tal reorganización del resto de servicios de Media Distancia «suprimiría trenes de la red convencional de la línea Sevilla-Granada-Almería que prestan servicios a localidades de Dos Hermanas, Marchena, Arahal, Osuna yPedrera.

Uno de los regidores más activos en este sentido ha sido la alcaldesa socialista de Osuna, Rosario Andújar, quien se reunió ayer junto al resto de primeros ediles afectados con el Subdelegado del Gobierno central, Carlos Toscano.

A su conclusión, la regidora de Osuna explicó a Europa Press que los municipios de la zona afrontan la retirada de «cuatro» de los nueve trenes que diariamente cruzan el territorio tanto en un sentido como en otro, si bien esta reorganización no implicará «de ninguna manera la supresión del corredor ferroviario» de Media Distancia.

«Va a haber menos paso de trenes de Media Distancia en nuestros pueblos y eso no nos gusta», comentó Andújar, agregando no obstante que la zona «ganará en conectividad con Granada» porque a la llegada a Antequera, los usuarios de estos municipios podrán viajar hasta la ciudad de la Alhambra en los trenes Avant dispuestos para las nuevas conexiones, a un precio no ceñido a la alta velocidad.

Carlos Toscano - ABC

«Parece que no será un precio de Avant, sino algo como un billete combinado o considerado según el servicio Sevilla-Granada», explicó la alcaldesa de Osuna.

Mensaje de tranquilidad

Durante la reunión con los alcaldes, Carlos Toscano les trasladó a todos un «mensaje de tranquilidad a la ciudadanía», ya que este proceso de adaptación, que contará con dos fases y que se está iniciando ahora, no supone en ningún momento que se cierre ninguna estación de las existentes actualmente en estos municipios, de forma que todas seguirán funcionando.

Una vez que la nueva reordenación contemplada se ponga en marcha, lo que va a suponer es la mejora de estas conexiones, ya que la mayor parte de los recorridos se realizará por líneas de Alta Velocidad y se evitarán los trasbordos en autocar que se vienen haciendo en las conexiones Antequera-Granada.

«Se gana, por tanto, en conectividad», ha añadido el subdelegado del Gobierno, «ya que todos los trenes van a llegar a Antequera y allí habrá una doble conectividad con Málaga y Granada, consiguiéndose que se acabe con el hecho de que los usuarios que se dirigían desde Antequera a Granada lo hicieran obligatoriamente en autobús, como ocurre desde 2015 cuando lo acordó así el Gobierno del PP, y poder hacerlo ahora en tren».