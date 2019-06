Resultados elecciones municipales Sevilla 2019 Juan Jiménez (PP): «Me avergüenza que el PSOE no asimile este pacto en el siglo XXI» El flamante alcalde de La Roda de Andalucía alcanzó el bastón de mandos gracias a un acuerdo in extremis que prevé un gobierno alterno de dos años con Adelante

Una de las grandes sorpresas durante la investidura del pasado sábado fue la que se produjo en La Roda de Andalucía, donde el PP y Adelante pactaron que cada partido va a estar dos años gobernando este municipio de la Sierra Sur.

El mandato alterno lo empieza el popular Juan Jiménez, quien consiguió tres actas de concejal. El PSOE (1.020 votos) y Adelante (838) igualaron a cuatro. El PP obtuvo 763 votos.

¿Se esperaba los resultados que se dieron el 26-M?

La verdad es que hemos estado trabajando duro para que se dieran unos resultados positivos. Yo tomaba el pulso de la calle y esperaba unos buenos resultados, al punto de que me he quedado a muy pocos votos de ganar las elecciones. En definitiva, sí, esperaba estos resultados.

¿De dónde procede este aumento de votos?

Hemos incrementado en casi 500 votos nuestros resultados en comparación con las elecciones municipales de 2015. En concreto ha sido un 160% más de votos. A nosotros nos han venido los votos de personas que no estaban satisfechas con la gestión municipal y que tampoco ven en el PSOE una alternativa. Debemos hacer una lectura. El PP sube casi 500 votos, Adelante baja casi 500 y el PSOE sigue perdiendo votos elecciones tras elecciones, teniendo en éstas municipales los peores resultados de su historia.

Ha sido en La Roda el único escenario de la provincia donde se ha desplazado a la fuerza más votada.

Pactos se han llevado a cabo en muchos municipios, y si la fuerza más votada no es capaz de llegar a acuerdos… A nosotros nos ha dicho el pueblo que tenemos que hablar entre nosotros. Dése cuenta que los resultados que se han dado son muy iguales: cuatro, cuatro y tres. Si entre las dos fuerzas de izquierdas no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, como así han estado intentándolo, pues en última instancia nos tenían a nosotros y al final el acuerdo se ha conseguido.

El candidato socialista tilda de «vergonzoso» este pacto.

A mí lo que de verdad me parece una vergüenza es la actitud del candidato del PSOE, no saber asimilar que se ha llegado a un acuerdo que es legítimo y que la ley lo permite. Y luego, tampoco entiendo que él no haya sido capaz de llegar a un entendimiento con la otra fuerza de izquierda y nos reproche a nosotros que hayamos llegado a un acuerdo. El PSOE está queriendo excluir a la derecha. Aquí no se trata de izquierdas ni de derechas, ni de destruir a nadie, aquí se trata de que hay que llegar a un acuerdo entre las tres fuerzas políticas por el bien de La Roda.

Pero a priori resulta un pacto anti-natura.

Ellos califican cualquier cosa que no le beneficia como un pacto anti-natura. No lo es que dos fuerzas políticas con ideologías distintas sepan entenderse para mejorar el pueblo y el bienestar de sus vecinos. Eso es sentido común, pero allá el portavoz del PSOE con las declaraciones que hace y lo que entiende por anti-natura. No entiendo que el portavoz de un grupo político, en este caso el socialista, no vea normal que en el siglo XXI dos fuerzas políticas sean capaces de llegar a un acuerdo por el bien de sus vecinos. Eso si que es anti-natura.

El pacto se gestó la misma mañana de la investidura.

El acuerdo fue in extremis, se cerró entre 20 y 25 minutos antes de la hora a la que estaba convocado el pleno. Lo habíamos dicho en campaña y después de conocer los resultados electorales. No teníamos pactos con nadie y lo dije muchas veces, pero había que entenderse. Si nos necesitaban, dijimos claro que vamos a pilotar el proyecto y no vamos a ser muleta de nadie. Hemos comenzado gobernando el Ayuntamiento los dos primeros años de alcaldía. A lo mejor políticamente interesa más los dos últimos años. Son opiniones. Yo quería los dos primeros para cambiar rápidamente la dinámica y el funcionamiento de este Ayuntamiento.

¿Le habría interesado más ser alcalde los dos últimos años?

A lo mejor políticamente interesa más los dos últimos años. Son opiniones. Yo quería los dos primeros para cambiar rápidamente la dinámica y el funcionamiento de este Ayuntamiento. Queremos acometer algunas cuestiones para que den sus frutos cuando pasen 3 o 4 años, pero hay que empezarlos cuanto antes.

¿Qué va a aportar un gobierno alterno en La Roda?

Muchísimas cosas. Entre otras, distintas ideas que llegan de grupos de izquierda y de derecha. También juventud, frescura y por supuesto proyectos y programas. Hay programas que son muy parecidos y otros que se diferencian, pero sabremos darle prioridad hablando entre las dos fuerzas políticas a lo que verdaderamente necesita ahora mismo La Roda de Andalucía.

Ganó Fidel Romero (Adelante), pero ya ha anunciado que se retira por los malos resultados obtenidos.

Fidel Romero, tras las conversaciones que mantuvimos, decidió dar un paso al lado y yo creo que ha acertado. Necesita dejar gente nueva, aire fresco y cambiar el proyecto para este Ayuntamiento y para eso había que dejar paso. Creo que ha sido valiente y le honra dar ese paso al lado.

¿Qué objetivos se marca como alcalde en este mandato de dos años?

Objetivos tenemos muchos. Quiero, lo antes posible y en cuanto me lo permita la ley, convocar las dos plazas vacantes de Policía Local; quiero revisar la presión fiscal a la que están sometidos los vecinos para reducirla y también tenemos obras importantes que son necesarias y queremos hacer. Si no nos da tiempo en estos dos años, pues se empezarán ahora y se terminarán cuando tengan que terminar, pero queremos que sea todo en este mandato. Por ejemplo, el Pabellón de Deportes, la limpieza, la seguridad y la organización del trabajo.

Quizás el poco tiempo no dé para culminar algunos proyectos que piense poner en marcha, ¿cree que en los dos últimos años el alcalde de Adelante podrá concluirlos o los aprovechará para hacer una larga precampaña?

Yo confío en el buen hacer de los políticos y creo que harán lo que yo haría y si no da tiempo hacer en estos dos años todas estas cosas, que evidentemente va a ser muy complicado, pues se harán en cuatro años. Nosotros hemos hecho un pacto para cuatro años, y no se trata de ver cuántos proyectos hago yo en dos años y cuántos Adelante en los otros dos. Esto va a ser un trabajo conjunto, donde nosotros hemos querido los dos primeros años para impulsar el Ayuntamiento y cambiar la dinámica. Los proyectos los pondrá en marcha y los terminará el mismo equipo de gobierno, porque este pacto es para todo el mandato, aunque la alcaldía se alterne a los dos años. No creo que nadie vaya a hacer política con lo que empieza uno y acaba el otro y el que lo haga estaría equivocado.