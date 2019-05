Elecciones municipales 2019 Retiran por sorpresa la candidatura de Ciudadanos en Morón de la Frontera para las elecciones municipales Jesús Álvarez, el que iba a ser alcaldable por el partido naranja, recibió la noticia «por fuentes ajenas al partido», que actuó a sus espaldas

El pasado domingo de elecciones generales, los apoderados de Ciudadanos de Morón abandonaron sus puestos en las mesas electorales, sin mayores explicaciones. Empezaron a circular varios rumores, pero lo cierto es que todos estaban en los juzgados, tratando de salvar la candidatura para las próximas elecciones municipales. ¿El motivo? La organización del partido en Andalucía había retirado la candidatura sin dar explicaciones.

Jesús Álvarez, quien hasta el domingo era el candidato de la formación naranja, había pasado cuatro días con muy malas sensaciones. «Ahora empiezo a atar cabos», señala. Se refiere a decisiones y cambios a los que no prestó mayor atención, pero lo que ha motivado finalmente esta decisión tuvo que ver con la «disconformidad» mostrada por los moronenses ante la imposición de un cambio en el número 4 de la lista.

En la lista original, en ese puesto habían introducido a Mercedes Guerrero, una mujer de Los Palacios, «para premiar su asistencia a los mítines de Albert Rivera e Inés Arrimada». «No nos parecía lógico que se cambiase a una mujer, Ana María Márquez, que tiene un gran empuje y que es conocida en Morón».

En su día, Mar Hormigos le dijo a Álvarez que «quitaba a Ana Mari porque no la conocía y así premiaba a Mercedes, contra la que no tenemos nada en contra, pero no entendemos que haya que premiar nada en un partido que presume de no tener enchufismo».

No obstante, acataron la decisión del partido, pero parecía que aquello iba a tener más consecuencias de las esperadas. Tantas que, tras varios días de silencio, ese fue el argumento que Hormigos trasladó a Álvarez para justificar la retirada de la candidatura.

«Mar Hormigos me dijo por mensaje que habíamos mostrado nuestra disconformidad y que ese malestar se podría traducir en que la candidatura tuviese problemas», afirmaba Jesús Álvarez en rueda de prensa el jueves 2 de mayo, cuando tuvo la primera respuesta por parte del partido desde el fin de semana. «A mí me suena a excusa».

Usados para las generales

Este es el final de una semana en la que el trabajo de Ciudadanos en Morón, presentes desde 2015, se fue al traste. Y, con él, más de 2.000 votos para la formación naranja, que habría esperado hasta después de las generales para comunicar la decisión Álvarez.

«El sábado por la noche estuvimos preparando las carpetas y la documentación de los interventores y, el domingo por la mañana, nos hicimos la foto todos juntos», recuerda Álvarez. «Eso es lo que más me dolió: sabiendo lo que nos habían hecho, Ismael Escalante (el coordinador de la zona de la Campiña y quien retiró la candidatura en los juzgados el pasado viernes) no tuvo reparos en hacerse selfies sonriendo».

Con este runrún, los miembros de Ciudadanos de Morón estuvieron pendientes de la jornada electoral hasta que Jesús Álvarez recibió una llamada. «Fuentes ajenas al partido me alertaron de que nuestra candidatura había sido retirada por parte de Ciudadanos».

Con este soplo, comenzó a llamar a las altas esferas del partido en Sevilla, en busca de una explicación, pero solo encontró el silencio. «O no lo cogían o me colgaban, directamente». Fue entonces cuando todos los interventores y miembros de la candidatura se marcharon al juzgado, para tratar de arreglar la situación.

«Recibí una llamada del coordinador de la junta electoral de Ciudadanos, pero en lugar de darme explicaciones solo me preguntó que por qué nos habíamos retirado de las mesas. Nos estaban usando». Aunque lo que realmente ha sentado mal en la candidatura es el votante naranja de Morón. «Recibí varias llamadas de gente que, si llega a saber lo que pasaba, cambia su voto».

Lo único que les queda es presentar un recurso a la comisión de garantías del partido.