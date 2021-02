PROVINCIA Salud declara no apta para el consumo el agua de Marchena por un plaguicida Los 19.500 vecinos de este pueblo ya sufrieron cortes en el suministro por la crisis del benceno en el pasado mes de diciembre

Primero fue el benceno y ahora, un plaguicida. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha decretado no apta para el consumo humano el agua potable de Marchena después de que Hidralia, la empresa responsable del suministro directo a los vecinos, haya detectado un compuesto plaguicida (MCPA) de uso agrícola (0,11 microgramos/litro), cantidades ligeramente superiores al límite legal (0,10 microgramos/litro).

Después de sufrir restricciones al consumo humano durante una semana en el pasado mes de diciembre por la presencia de benceno, los 19.500 vecinos de Marchena vuelven a sufrir las consecuencias de que la calidad del agua potable en su localidad no alcance los niveles óptimos y se vuelve a restringir su uso para beber o cocinar, mientras sí se permite para aseo o limpieza. La crisis del benceno afectó a todos los municipios que conforman el Plan Écija, hasta quince, si bien el plaguicida sólo se ha detectado en Marchena, por el momento.

El Ayuntamiento de Marchena a través de las redes sociales y la alcaldesa, María del Mar Romero, a través de su Facebook personal, informaban durante esta mañana de la decisión de la Consejería de Salud y anunciaba igualmente que Hidralia pondría a disposición de los vecinos afectados camiones cisternas, como ya ocurriera durante la semana que duró las restricciones por el benceno. En este sentido, Hidralia ha informado sobre los puntos donde desde hoy mismo se ubicarán los distintos camiones cisternas para abastecer a la población de agua potable.

La Consejería de Salud y Familias, minutos después, confirmaba a este periódico que se había acordado decretar no apta para el consumo humano el agua y que es una medida que sólo afecta a Marchena.

El origen: actividad agrícola en el Retortillo

Según informaba Hidralia, sus técnicos realizan controles analíticos de forma permanente en todo el sistema de distribución (redes y depósitos) en cumplimiento del protocolo de autocontrol aprobado por el Ministerio de Sanidad y conforme a la legislación vigente.

Si bien, más allá del análisis y cuantificación de los parámetros legalmente exigibles y con el objeto de mejorar la garantía y seguridad de la salud de las personas y de la calidad del agua potable, la compañía incorpora a ese plan de control analítico la determinación de otra serie de parámetros adicionales ampliando el espectro sobre plaguicidas y otros elementos por sobre lo establecido en la normativa.

Y ha sido en uno de esos análisis completos donde se ha podido determinar la presencia de un compuesto plaguicida (MCPA) en cantidades ligeramente superiores (0,11 microgramos/litro) al límite legal (0,10 microgramos/litro). La toma de muestra fue el 3 de febrero pero los resultados con todos los parámetros analizados no fueron concluyentes hasta el 15 de febrero (el tiempo habitual en este tipo de análisis más completos). Ese mismo día, Hidralia puso en conocimiento del Consorcio Plan Écija y la Delegación Territorial de Salud el asunto.

¿Un segundo caso benceno?

A continuación, en las siguientes 24 horas al día 15 de febrero, se procedió a la verificación de estos resultados confirmándose la presencia de este plaguicida en las muestras de contrastes, en esta ocasión 0,18 microgramos por litro. Hidralia muestras diarias para comprobar el estado del agua desde entonces.

Desde el Consorcio Plan de Écija, que se vio en el foco del debate en la crisis del benceno, que aún sigue en proceso de investigación, se ha explicado a este periódico en esa fecha, el 15 de febrero, ellos ya contaban con un análisis del agua que salía del pantano del Retortillo, que abastece a toda la red del consorcio, con este plaguicida «algo» por encima al límite permitido.

Del embalse el agua entra en la planta potabilizadora de Écija, donde se trata antes de distribuirla a los quince pueblos del consorcio. En la ETAP de Écija se llegó a detectar la semana pasada 0,13 microgramos por litro de este plaguicida. Enseguida, los técnicos del Consorcio de Aguas Plan de Écija decidieron aumentar el carbón activo (elemento que elimina todos los elementos contaminantes y que en diciembre fue el causante del benceno) para filtrar el agua. El pasado viernes, día 19, los níveles del MCPA bajan «a cero», lo que se comunica a Salud este pasado lunes.

Salud ordenó al Plan Écija realizar análisis aleatorio en distintos pueblos del Consorcio de Aguas como Osuna, Fuentes o Écija y en todos, tanto las muestras del lunes como del martes, dieron resultados por debajo de los niveles de plaguicida permitidos.

¿Podríamos estar ante un nuevo caso benceno? Desde el Consorcio Plan de Écija están convencido de que no, como demuestran que los análisis tras tomar las medidas correctoras. El ciclo de renovación del agua en toda la red suele durar entre siete y ocho días. Las pruebas seguirán en los próximos días en todos los pueblos, como ha ordenado la Consejería de Salud.

Sin riesgo para la salud

Además, el Consorcio Plan de Écija aclara que el plaguicida detectado (MCPA) no se encuentra en la lista de plaguicidas individuales habituales a controlar en las aguas del Embalse del Retortillo, de donde se abastece a Marchena. «No hay obligación de comprobar este parámetro», insisten, añadiendo que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la entidad responsable de analizar el agua que suministra desde el embalse y «no lo está haciendo».

El origen de este plaguicida podría venir de la actividad agrícola de la zona del embalse, según el Plan Écija, que recuerda que la legislación vigente presenta la opción de establecer como límite máximo 0,1 microgramos/litro o 0,5 microgramos/litro, según decida la autoridad sanitaria.

Fuentes consultadas por este periódico aclaran que el Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano lo que viene a indicar es un plaguicida de forma individual no puede superar los 0,1 microgramos por litro, y la suma de todos los plaguicidas analizados dentro de un mismo control de agua no puede superar los 0,5 microgramos por litro. En este caso Marchena, el MCPA supera de forma individual el 0,1 microgramos por litro, de ahí la decisión de Salud de declarar no apta el agua.

Por último, el Plan Écija señala que los niveles detectados en dichos análisis sólo superan ligeramente el límite de 0,1 microgramo/litro en Marchena, estando muy alejados de 0,5 microgramos/litro. Tanto el Consorcio, Hidralia como la Consejería de Salud señalan que el consumo de agua no supone ni ha supuesto ningún riesgo para la salud, pues como ocurría con el benceno tendría que haber un consumo muy prolongado en el tiempo y con mayores índices de presencia de este plaguicida.