Sucesos Siguen buscando a la anciana desaparecida en Carmona por el entorno de la Puerta de Córdoba El dispositivo de búsqueda ha aumentado su número de efectivos y cuenta con la incorporación de un helicóptero

La Guardia Civil continúa la búsqueda de Mercedes Márquez Muñoz, la anciana desaparecida en Carmona el pasado sábado. Desde la mañana de ayer viernes se retomaron las labores de búsqueda con especial atención a los entornos de la Puerta de Córdoba y el Parador Nacional de la localidad. Como principal novedad en la jornada de ayer consta el aumento del número de efectivos destinados a peinar los posibles lugares en que pudiera hallarse esta anciana de 84 años, y la incorporación de un helicóptero para apoyar desde el aire.

Según ha explicado el capitán de la Guardia Civil de la compañía de Carmona, Pedro Jiménez, que atendió a los medios de comunicación ayer viernes, se han incorporado efectivos de la Sección de Rescate e Intervención en Montaña (Sereim) del Instituto Armado procedente de Granada. Jiménez ha explicado que en cada zona que se está batiendo se miran todos los lugares abruptos de difícil acceso, incluido los pozos cuya inspección se encargan efectivos del Grupo de especialistas de Actividades Subacuáticas. Además, ha indicado que las acciones de búsqueda se están desarrollando en la localidad de Carmona y su extrarradio toda vez que la principal hipótesis es que Mercedes se encuentre en esta zona.

El capitán de la Guardia Civil también ha puntualizado que se encuentran en «permanente contacto» con la familia a través de un portavoz para trasladarles las novedades que se van desarrollando. A este respecto, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha querido mandar «todo mi apoyo a la familia en este momento difícil porque sabemos que lo están pasando muy mal». Ávila ha querido también agradecer a la Guardia Civil «el enorme esfuerzo que están llevando a cabo y su máxima implicación porque se pueda localizar a Mercedes lo antes posible». Además, ha querido remarcar el alcalde, «agradezco profundamente al pueblo de Carmona su solidaridad y su plena disposición a ayudar en las labores de búsqueda».

Apoyo a la familia

Cabe recordar, que el pasado martes, «en apenas una hora», explica Ávila, se reclutó a más de doscientos vecinos para ayudar a la Guardia Civil en la batida que se hizo por la localidad. Me consta que de momento no se han realizado más batidas con vecinos porque la Guardia Civil no lo ha requerido, pero sé de buena tinta que toda Carmona está muy pendiente de todo el caso y en el momento que se les requiera estarán ahí para ayudar».

Fue el mismo martes, pero por la mañana, cuando se activó el protocolo de búsqueda por Mercedes Márquez y su hijo Juan Antonio de la Osa, de los que no se tenía noticias desde el pasado sábado. Finalmente, el hijo fue localizado por agentes de la Guardia Civil en su propio domicilio y en aparente buen estado.