Tras la caza de La Sexta en Marinaleda, Vox asegura que denunciará si se señala «con nombre y apellidos» a sus votantes

Vox denunciará ante los tribunales si sus militantes o votantes son señalados «con nombres y apellidos» o indicando dónde viven, puesto que la Constitución garantiza que es secreto el derecho al sufragio.

Así lo indicó, en declaraciones a Servimedia, Pedro Rodríguez, vicesecretario jurídico de Vox, en referencia al debate abierto después de que La Sexta difundiera este domingo un reportaje en el que se intentaba identificar a las 44 personas que en Marinaleda votaron al partido de Santiago Abascal en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre.

Rodríguez dijo al respecto que este intento de identificar a los votantes de su formación en Marinaleda «desde el punto de vista penal ha estado rayando en lo delictivo», ya que la Constitución establece que el voto es secreto.

No obstante, este dirigente de Vox indicó que no emprenderán medidas legales en este caso porque no se dieron acciones que pudieran permitir identificar a votantes de esta fuerza política en los pasados comicios andaluces.

El vicesecretario jurídico del partido de Abascal añadió que «en el momento en el que se produzca ese señalamiento con nombres y apellidos o direcciones» de sus votantes, afiliados o simpatizantes, entonces actuarán legalmente «con toda dureza».

«Vamos a defender judicialmente a nuestros afiliados, simpatizantes y votantes», aseguró este dirigente de Vox, quien añadió que, por el contrario, ignorarán los «ataques genéricos» a su partido, porque «se está demostrando que no hacen más que favorecernos».