Violencia en Carmona: «En este país sale muy barato matar» A la manifestación convocada por comerciantes y empresarios de la localidad han acudido centenares de personas

Silvia Tubio

@abcdesevilla Carmona Actualizado: 21/08/2018 11:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La manifestación 'Por una ciudad más segura' convocada por el colectivo de comerciantes y empresarios de Carmona (Sevilla), Carmo&empresas, y con la ayuda del Ayuntamiento de dicho municipio, ha comenzado sobre las 10,00 horas de este martes en el Paseo de la Feria de Carmona y a la que han acudido un gran número de personas.

Rosario Ortiz, portavoz de los comerciantes de Carmona, ha justificado la lucha de los comerciantes porque «hoy en día es muy barato matar y robar y los asesinos están ocho o diez años en la cárcel y luego salen fuera y eso no puede ser», haciendo referencia al reciente asesinato de un comerciante chino y un joyero en el municipio sevillano.

Luis Villarino, portavoz de la familia del joyero Francisco Cintado y primo del fallecido, en declaraciones a los medios de comunicación aprovechó la ocasión para «en nombre de su familia, de su mujer de sus hijas y sus hermanos, darle las gracias al pueblo de Carmona, a Andalucía, a Extremadura y a España porque hemos recibido mensajes de ánimo de condolencia y, en definitiva, mucho apoyo».

También lamentó que «la familia está destrozada, muy mal, no es al uso que pasen estas cosas como le pasó a Paco, una persona muy querida» y añadió que «si me están viendo los que han hecho el crimen darles la enhorabuena porque han hecho un buen trabajo. Han destrozado, no solamente a Paco que se lo han llevado, si no psicológicamente a toda la familia y para ellos a lo mejor es un juego pero para nosotros se nos ha ido la vida».

La familia según Villarino reclama «que no pase más este tipo de crimen y que se aplique la ley con contundencia que no sea una justicia políticamente correcta, que es lo que está pasando en nuestro país y sufrimos esta lacra porque sale muy barato delinquir».

Según el primo del fallecido «la investigación va por buen camino» aunque aún no hay detenidos por el crimen del joyero.

Al finalizar la manifestación, intervendrá Luis Villarino, como portavoz de la familia del joyero Francisco Cintado, y Rosario Ortiz leerá un manifiesto público, habiendo manifestado también su presencia los alcaldes de Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra y La Campana, que acompañarán al alcalde de Carmona.

Además, indica Ortiz que desde el gobierno municipal se ha trasladado al colectivo que vendrán «más policías y guardias civiles a Carmona y que se van a ampliar las plazas de policía municipal», algo que considera «un logro», aunque advierte que «sobre todo lo sería que cambien las leyes». «¿Qué mas da que haya más guardia civil si después cogen a los delincuentes y están a los dos días en la calle?», ha indicado Ortiz.

Raúl Doblado