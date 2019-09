Sociedad «Amigas del Casino», un colectivo que ha devuelto la ilusión a muchas mujeres utreranas Más de 200 mujeres utreranas reivindican la tradición de vestirse de flamenca y participan en las propuestas de este grupo

Desde hace poco más de un año está llevando a cabo en Utrera una importante labor el grupo de «Amigas del Casino», que coincidiendo con la celebración de la feria y fiestas de Consolación ha protagonizado un bonito y masivo acto para reivindicar una tradición tan andaluza como la que representan las mujeres vestidas de flamenca y de paso proponer una actividad de convivencia para muchas mujeres que no han tenido una vida fácil. Se trata del segundo encuentro de estas características, al que han acudido más de 200 mujeres, que le han ofrecido un precioso colorido a la localidad.

El grupo estaba citado para iniciar la propuesta en la plaza del Altozano, donde se encuentra precisamente el Centro Cultural Utrerano –conocido de manera popular como el Casino-, posteriormente se iniciaba el camino en dirección al santuario de Consolación, donde estas mujeres han cantado la salve y tampoco han faltado las tradicionales sevillanas. El encuentro se cerraba con una comida en la caseta municipal, donde no cabía ni un alfiler.

Abuelas, madres, hijas y nietas se han vestido de flamencas para acudir a esta cita que trata de reivindicar una tradición tan andaluza y que quizás se esté perdiendo cada año un poquito más en la feria de Utrera. «Hay personas que incluso han aprendido a coser y se han fabricado con sus propias manos un traje de flamenca para no perderse este encuentro», cuenta Maribel Gómez, la impulsora de este grupo de «Amigas del Casino», que en la actualidad mantiene en conexión a más de 400 mujeres de todas las edades.

El objetivo de la iniciativa es que las mujeres utreranas puedan disfrutar de un espléndido rato de convivencia y al mismo tiempo sentar las bases para que la tradición de vestirse de flamenca en la feria de Utrera no se pierda, se revitalice y las mujeres jóvenes empujen para que se actualice. «La mujer utrerana tiene que lucir sus trajes de flamenca, porque si no es así va a ser una tradición que vamos a terminar perdiendo. Yo misma he vivido una época en la que todas las mujeres se vestían de flamenca en las casetas de la feria de Utrera y después de manera progresivamente ha ido bajando», cuenta Maribel Gómez, quien además apunta como «gracias a la puesta en marcha de este encuentro que se celebra por segundo año consecutivo, algunos negocios especializados en moda flamenca de Utrera nos han asegurado que han aumentado las ventas de trajes de flamenca, algo que nos hace sentirnos muy orgullosas».

Al margen de la alegría con la que estas mujeres han caminado en dirección al santuario de Consolación, luciendo sus trajes de flamenca, el grupo de «Amigas del Casino», está realizando en Utrera una importante función social para muchas mujeres que no han tenido una vida precisamente fácil. En sólo un año la agrupación ha crecido de manera muy destacada, proponiendo un importante ramillete de propuestas a las mujeres utreranas, como visitas culturales, encuentros o conferencias «teniendo cada una de ellas su particular grado de implicación», como explica Maribel Gómez.

El grupo de «Amigas del Casino» ha sido capaz de devolver la alegría y la ilusión por vivir a muchas mujeres utreranas que han atravesado en su vida por experiencias traumáticas y que no han tenido muchas oportunidades para disfrutar y sonreír. Como explica Maribel, «indudablemente hemos tenido casos muy fuertes, de mujeres que se creen que tienen la obligación de estar tristes y tienen que pasarlo mal, nosotros les ayudamos a pasar página».