EDUCACIÓN El prestigioso experto en pictogramas Romualdo Faura protagoniza la III Escuela de Diseño de Utrera Se trata de una actividad impulsada por el Ayuntamiento de Utrera para los jóvenes que estudian Bachillerato de Arte en la localidad

Alberto Flores Utrera Actualizado: 11/04/2019 08:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Casa de la Cultura de Utrera acoge el viernes 12 de abril a partir de las 18.00 horas una conferencia protagonizada por Romualdo Faura, un prestigioso diseñador de pictogramas y señalética, quien está al mando de un proyecto que afecta a la creación de una nueva imagen para la Casa Surga de Utrera. La actividad se integra en la tercera edición de la Escuela de Diseño, impulsada por el Ayuntamiento de Utrera y está dirigida a los jóvenes que estudian Bachillerato de Arte en la localidad.

El objetivo de este proyecto se centra en la divulgación del diseño entre los jóvenes estudiantes utreranos, para que conozcan todos los secretos de esta disciplina, con numerosas salidas profesionales en la actualidad. A través de una serie de talleres y actividades, los jóvenes utreranos pueden aprender los procesos fundamental del diseño.

La iniciativa está dirigida a los alumnos de primero de Bachillerato, que recibirán una formación de unas 20 horas, cuatro días de una semana, asistirán a la citada conferencia y participarán en un pequeño concurso sobre una propuesta de «briefing». En la primera edición de esta propuesta formativa, los jóvenes se enfrentaron ante el reto de crear una identidad corporativa para el Ayuntamiento de Utrera, en la segunda edición se encargaron de diseñar un nuevo y moderno envoltorio para los mostachones, mientras que en esta tercera edición la propuesta es la creación de la señalética de la Casa Surga, un edificio emblemático de Utrera que se va a convertir en un nuevo espacio cultural tras la intervención que el Ayuntamiento de Utrera está protagonizando en los últimos meses.

En esta escuela, los alumnos han diseñado la nueva identidad corporativa del Ayuntamiento

Romualdo Faura será el profesional, que siguiendo las ideas que aporten los estudiantes en esta escuela, diseñará la nueva señalética que identificará a la Casa Surga de Utrera. Faura es un contrastado profesional, que está afincado en Murcia y que ha dejado su sello en numerosos trabajos de importancia nacional e internacional. Su especialidad son los pictogramas y la ilustración, habiendo firmado proyectos para firmas como The Guardian, The Washington Post, New York Times, Yorokobu, Movistar, Ayuntamiento de Madrid o Omnibus Type.