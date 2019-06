Utrera Denuncia la supuesta estafa internacional de una página web de venta de muebles Asegura que ya se han interpuesto más de 100 denuncias y que hay afectados en todo el territorio nacional y en otros países

Todo parece normal, los precios no son excesivamente bajos, los filtros de seguridad no detectan nada extraño, pero a la hora de la verdad compras artículos, los pagas con tu tarjeta de crédito y el pedido nunca llega a casa. Es lo que parece que le está ocurriendo a cientos de personas en todo el territorio nacional e incluso a algunos ciudadanos de Francia y el Reino Unido con la página web cabanella.net , dedicada a la venta de mobiliario de jardín. Es un utrerano, que ha sido víctima de esta supuesta estafa, una de las personas que está moviendo los hilos para que la Justicia tome cartas en el asunto y lleve a cabo el cierre de este sitio web.

Asegura que ya se han presentado ante la Guardia Civil y la Policía Nacional «unas 120 denuncias», por lo que le llama poderosamente la atención que «a día de hoy la página siga estando activa y que más personas puedan terminar cayendo en esta estafa». El caso ya está en manos de los abogados y algunos de los afectados a nivel nacional están en contacto, con el objetivo de que la trama se destape y puedan recuperar el dinero perdido, que se estima en unos 500.000 euros en total. La gran mayoría de ellos posiblemente puedan recuperar gran parte de lo perdido gracias a los seguros que tienen las tarjetas de crédito para estos casos, pero será un proceso largo y tedioso.

Se trata de una página que ofrece la venta de todo tipo de artículos relacionados con el mundo del jardín, como muebles, barbacoas, piscinas o trampolines. Según explica el utrerano que ha sido estafado, «los precios no son tan baratos como para que te susciten alarma, los artículos pueden estar quizás un 20% más baratos de lo habitual, por ello en un principio nada indica que tengas que desconfiar». La página web ha estado apareciendo en las búsquedas de Google y al entrar en ella no surgen las alertas de seguridad que saltan cuando visitas una web con seguridad dudosa.

Los usuarios que han reclamado no han encontrado respuesta alguna por parte de la página

Una vez que se compra el artículo con la tarjeta de crédito -en una plataforma que también te anuncia que el pago es seguro-, «te aseguran que en unos días lo tendrás en tu domicilio y que te lo llevará la empresa de mensajería UPS, pero resulta que pasan los días y no te llega absolutamente nada», cuenta el utrerano. No existe ningún teléfono al que llamar, la única posibilidad para ponerse en contacto con esta página web es a través de un correo electrónico, al que cuando los usuarios escriben para reclamar su mercancía «o no encuentran respuesta o les mienten diciendo que llegará en unos días e incluso a algunos les han dicho que les van a devolver el dinero, cosas que finalmente no ocurre».

Algunos de los afectados por este problema, lo están denunciado a través de las redes sociales y en Internet –donde es posible conocer cientos de casos-, mientras que al parecer, según asegura el utrerano, tras destaparse el problema la página web ha cambiado incluso la dirección física en la que supuestamente se ubica la empresa. «Al principio aparecía una dirección cerca de Londres que cuando investigué comprobé que era un domicilio residencial y ahora la han cambiado y aparece una dirección de China».

Un caso que muestra una vez más la enorme desprotección a la que se enfrentan en numerosas ocasiones los compradores a través de Internet, asegurando este utrerano que está dispuesto a llegar hasta el final, «para que no le pase esto a nadie más, porque es increíble que la página siga vigente y que aparezca en las búsquedas de Google y no haya sido todavía cerrada», por ello este utrerano asegura que está haciendo las gestiones necesarias para que al menos la página no se refleje en las búsquedas de Google.