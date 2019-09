Un artista indio se disfraza de astronauta y recrea un «paseo lunar» para denunciar los baches de una carretera

El pasado 2 de septiembre, el artista indio Baadal Nanjundaswamy compartía un vídeo en el que aparecía disfrazado como un astronauta mientras caminaba por una zona que podría pasar por cráteres de la Luna o Marte.

La realidad, sin embargo, era muy distinta. Pasados unos segundos, la grabación revela que Nanjundaswamy caminaba entre los baches de una carretera de la ciudad india de Herohalli, en el distrito de Bangalore.

La denuncia mostrada por el vídeo, compartido más de 20.000 veces y con más de un millón de reproducciones, sirvió para que las autoridades de la ciudad le pusieran solución inmediata.

Un día después, operarios comenzaron a rellenar los socavones, compartió el propio artista en Twitter.

Work in progress.. Quick and prompt response from @BBMP. Thank you very much @BBMPCOMM@BBMP_MAYOR and Mr. Prabhakar, CE RR Nagar who is overlooking on ground currently. pic.twitter.com/clgoLAIKzU