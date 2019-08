¿Qué es el «Cañón de Salmón» que se ha convertido en un meme en Twitter?

Un vídeo de un pez nadando a toda velocidad en un tubo neumático se ha hecho viral en las redes sociales, y hasta los momentos se ha convertido en la última tendencia en Twitter.

Las imágenes logran captar la atención de los usuarios ya que a primera estancia muestran las maniobras para desplazar un pez, en este caso el salmón, de un sitio a otro sin estropear su hábitat natural.

Es verano y al tener días de cierto aburrimiento, los usuarios se han entretenido con este vídeo y lo han viralizado bajo la pregunta: «¿Cómo se siente el salmón que lo traten como un trapo sucio? ¿Acaso este tipo de tecnología puede aplicarse a los seres humanos también?» comentó una chica americana mediante su cuenta de Twitter, abriendo debate a otros usuarios para comentar la situación «crítica» del salmon.

Wow.... what if we build a giant salmon cannon for humans and it goes from NYC to LA so we can save the world from all that jet fuel. Then we can begin to branch off and send the pneumatic tubes to other cities as well. Futurama here we come!!!