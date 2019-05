Una mujer castiga a su marido infiel paseándole desnudo sobre su coche Los viandantes, que no daban crédito, no dudaron en grabar al hombre sin ropa

Una mujer decide pasear a su marido desnudo en el techo de su coche como casigo por haberle sido infiel. Este curioso caso ha ocurrido en la localidad de Barranquilla, en Colombia, según informa el medio El Caso.

Como es obvio, los transeúntes se sorprendieron al ver al hombre sin ropa sobre el techo del vehículo y no dudaron en inmortalizarlo con sus teléfonos móviles. Gracias a ello, el caso se ha hecho viral en redes sociales en los últimos días. Lo que en un principio podía parecer un exhibicionista o una persona que se encontraba bajo los efectos del alcohol resultó esconder una disparatada historia de la que muchos no darían crédito si no fuera por las imágenes.

Paseó en el techo del auto a su marido desnudo por una infidelidad. https://t.co/oPGsHmsz9tpic.twitter.com/Yw8NhGg1Bg — Revista Códigos (@revistacodigos) May 24, 2019

La Policía colombiana investiga ahora si la mujer forzó a su marido a realizar este acto humillante o si, por el contrario, accedió él para compensarla por la infidelidad.

No obstante, la pareja ya ha sido multada con 500.000 pesos colombianos (unos 130 euros) por invadir el carril contrario, conducir con una persona subida al coche y poner en peligro la seguridad de los peatones.