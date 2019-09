La conmovedora y viral nota que una azafata escribió a una pasajera sorda durante un vuelo

Ashley Ober, de 16 años, solo había volado una vez en su vida. Lo hizo acompañada de su madre Loretta. La joven tenía previsto un segundo vuelo, de Baltimore a Rochester (Nueva York) y, en esta ocasión, quería viajar sola.

Ashley es sorda y, como ha declarado a « WDAM», «quería ser independiente... Sé que podía hacerlo por mi cuenta». La joven, que tenía un vuelo de conexión en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, temía perder información importante sobre el vuelo.

Sin embargo, nada más subir al avión, una azafata de Endeavour Air, una subsidiaria de Delta Air Lines, le entregó una nota escrita a mano. En ella resumía todo lo que Ober necesitaba saber sobre el vuelo, así como varias pautas sobre seguridad.

Loretta Ober publicó en Twitter una imagen de la nota. Sucedió el pasado mes de julio, pero el mensaje se ha vuelto viral en la actualidad.

My daughter who is Deaf took a flight by herself ! The attendant handed her this note on the plane ! Delta makes it amazing! @Deltapic.twitter.com/KQGVBq9uVC