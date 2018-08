Qué había donde hoy está España en todas las edades de la Tierra Un proyecto plantea la posición de las fronteras actuales durante la formación de los continentes

¿Qué había hace millones de años donde hoy está España? No siempre hubo tierra firme. No siempre estuvo la meseta, ni esas montañas y ríos. No siempre formó parte de una península en el extremo suroccidental del continente euroasiático, ni separada de lo que hoy es África por una estrecha manga de mar.

Un proyecto muestra el planteamiento teórico la posición de las fronteras actuales durante la formación de los continentes en todas las edades de la Tierra desde 750 millones de años atrás. El trabajo ha sido elaborado por el ingeniero aeroespacial Ian Webster, antiguo trabajador de Google y creador de la base de datos de asteroides Asterank. El autor ha elaborado una herramienta interactiva donde es posible localizar teóricamente cualquier dirección actual en las diferentes edades geológicas. Es un ejercicio teórico, sin validación científica ni académica.

Y ahí se puede comprobar —siempre teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio teórico— qué había en las coordenadas geográficas donde hoy se sitúan las fronteras españolas, o de cualquier país o ciudad. La geolocalización ha sido realizada mediante la herramienta Location IQ. Los mapas paleogeográficos y las placas tectónicas corresponden al proyecto Paleomap, del geólogo estadounidense Christopher Scotese. En ellos se aprecia que en el punto del globo donde hoy está España a veces hubo tierra y otras mar.

Hace 600 millones de años, cuando la vida multicelular comenzaba a emerger, la Península Ibérica era una porción en un extremo de un supercontinente que agrupaba a la mayor parte de la tierra emergida. Hace 260 millones de años, cuando se produjo la gran extinción las supuestas fronteras de España estaban en el margen septentrional de un supercontinente ya menos compacto. Hace 150 millones de años había una isla.

Hace 66 millones de años, esa isla comenzaba a unirse con otras porciones de Tierra que poco a poco darían forma al continente tal y como hoy lo conocemos. Un continente que sigue cambiando y no será igual dentro de millones de años. El mismo Christopher Scotese teoriza con una posible «Pangea última», un hipotético futuro supercontinente que agrupará de nuevo toda la tierra emergida debido a la deriva continental.

[En este enlace se puede visitar el proyecto para buscar cualquier dirección actual en todas las edades de la Tierra.]