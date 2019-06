La ilusión del «Diamante Perpetuo»: creerás que el rombo se mueve, pero no lo hace

Una ilusión óptica conocida como «Diamante Perpetuo» está llamando la atención en Twitter. Compartida por el profesor estadounidense Arthur Shapiro, acumula más de 1.500 retuits y 3.000 'Me gusta' en 48 horas.

La peculiaridad de esta ilusión es que, aunque parece que el rombo se mueve de arriba a abajo y de izquierda a derecha, en realidad permanece parado.

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfmpic.twitter.com/af7BOUCvfC