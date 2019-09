Un mensaje en una botella salva a una familia atrapada en una cascada

El pasado mes de junio, Curtis Whitson, su novia Krystal Ramírez y el hijo de Whitson, Hunter, acudieron a Arroyo Seco, un importante afluente del río Salinas, el más largo de la costa central de California, EE.UU.

La idea inicial era pasar cuatro días acampando y disfrutando de la naturaleza pero, tras tres días de aventura, se vieron aislados en lo alto de una cascada de más de 12 metros de altura.

Según «The Washington Post», Whitson logró salir de ese mismo punto conflictivo siete años antes haciendo rápel con la ayuda de una cuerda. Sin embargo, la cuerda ya no estaba, dejando el desfiladero sin su única forma segura de bajar.

Sin móvil y sin nadie alrededor, la familia tuvo que improvisar un plan. Para ello, cogieron una botella de agua y rascaron la palabra «Help» en ella. Además, escribieron en un papel un mensaje de petición de ayuda.

Hikers stranded by a raging waterfall were rescued after floating an SOS message in a bottle. Hear from the family about the rescue at 7:45 a.m. on Good Day Oregon. pic.twitter.com/uZASwaS9fz