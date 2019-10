Una mujer asegura haber encontrado una concha «que se parece a Osama bin Laden»

Durante un paseo por una playa de la localidad inglesa de Winchelsea Beach, Debra Oliver, de 60 años, encontró una concha marina que le resultó particularmente llamativa.

Oliver se dio cuenta de que el caparazón tenía un extraño parecido con el exlíder de Al Qaeda Osama bin Laden. Tras su peculiar hallazgo se desmoronó de risa y lo guardó «como un pequeño recuerdo».

«No es frecuente encontrar una concha marina que se parezca a alguien, así que encontrar a Osama bin Laden fue increíble», ha explicado Oliver en declaraciones recogidas por «New York Post».

