Una mujer saca un caimán de sus pantalones después de que la policía le preguntara «¿Tiene algo más?»

Durante un control rutinario de tráfico, unos agentes de Florida detuvieron una camioneta de color azul que no respetó la señal de alto de los policías. Las autoridades solicitaron a los ocupantes, un hombre y una mujer, la documentación del vehículo.

Tras solicitar el registro del coche y encontrar ropa y artículos personales en varias maletas, los policías registraron la mochila de la joven, en la que encontraron hasta 41 tortugas de pequeño tamaño.

Cuando uno de los agentes le preguntó «¿Tiene algo más?», la mujer sacó de sus pantalones un pequeño caimán de unos 30 cm de largo. La oficina del sheriff del condado de Charlotte compartió una imagen del animal.

Not to be outdone by #Floridaman, a #FloridaWoman pulled this alligator out of her pants this morning during traffic stop after being asked the standard "Do you have anything else?" She also had 41 3-stripe turtles in the car. @MyFWC responded to take over the investigation. pic.twitter.com/UdZsDBvh9f