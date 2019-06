El sorprendente vídeo de un bogavante escribiendo una serie numérica El animal parece estar agarrando el bolígrafo y completando la enumeración

Un vídeo de un bogavante aparentemente escribiendo una serie numérica se ha vuelto viral en Twitter. En los pocos segundos que dura la grabación, el animal parece estar escribiendo del uno al cinco con el bolígrafo que tiene en una pinza.

Las imágenes, subidas a la red por @Getthebagcoach, usuario y presunto dueño del animal en cuestión, van acompañadas de un simpático mensaje que dice: «No me hiervas, puedo hacer la declaración de la renta por ti».

“Don’t boil me I can do your taxes for you” pic.twitter.com/2S7vSa5H46 — 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ (@Getthebagcoach) 10 de junio de 2019

Gran número de usuarios han respondido de manera jocosa al vídeo. Mientras unos alaban las «capacidades» matemáticas del animal, otros señalan algo que no encaja del todo: no se ve el final del bolígrafo con el que escribe. Un detalle que no todos han captado y que parece indicar que el bogavante no es el verdadero autor de los números que plasma en la hoja de papel durante el tiempo que dura la grabación.

En solo cuatro días, la publicación ya acumula más de 129.000 retuits y 330.000 «me gusta».