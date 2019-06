El Rocío 2019 Bases del sorteo «Memoria del Rocío» Participa en nuestro Trivial, síguenos en instagram mencionando a un amigo y gana uno de los nueve ejemplares del libro «Memoria del Rocío»

M.Cabrera Sevilla Actualizado: 04/06/2019 12:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aviso Legal

Concurso: Sorteo ABC de Sevilla. 9 ejemplares «Memoria del Rocío»

REGLAS DE PARTICIPACIÓN (BASES)

Sorteo ABC de Sevilla. 9 ejemplares «Memoria del Rocío»

ORGANIZADOR: DIARIO ABC SEVILLA, S.L. (“Organizador”), entidad titular de www.sevilla.abc.es (“Site”), cuyos datos a efectos identificativos constan en https://www.abc.es/contacto/aviso-legal.asp.

FINALIDAD: Publicitaria y promocional del Organizador y del Site, siendo la participación voluntaria y gratuita.

1.- Requisitos para Participantes.

Las personas que deseen participar (“Participante/s”) deberán ser PERSONAS FÍSICAS, mayores de edad, residentes en Sevilla y provincia, ser seguidor de ABC de Sevilla en instagram (@abcdesevilla). Es requisito indispensable para poder participar el cumplir con las condiciones establecidas en las presentes bases.

Todos los datos facilitados por el Participante deberán ser veraces. La identidad de los Participantes y ganador se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el Participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar al premio.

En relación con el acceso a Internet, así como al Site de menores de edad, el Organizador comunica que serán los padres y tutores los únicos responsables de controlar y asistir a los menores en la navegación por las páginas de Internet, así como del Site, y habilitar cualesquiera otros mecanismos necesarios que vigilen y, en su caso, impidan el acceso por parte de los menores a las páginas del Organizador, no admitiendo el Organizador o su Grupo y/o cualesquiera otras entidades relacionadas con esta promoción (en adelante la “Promoción”) ninguna reclamación al respecto.

No podrán participar en la Promoción empleados del Organizador o de su Grupo, ni cualquier persona que haya participado en modo alguno en la organización de la Promoción.

2.- Forma de Participación. Datos Personales.

Para participar en la Promoción, los Participantes, como se ha indicado en el Apartado 1 anterior, deberán ser seguidores de ABC de Sevilla (@abcdesevilla) en Instagram y deberán dejar un comentario en la imagen destinada al sorteo en la que indique nombre de un amigo.

Además el participante deberá realizar el Trivial del Rocío que encontrará en las historias destacadas.

Si bien un mismo Participante podrá enviar cuantas participaciones consideren oportunas, sólo podrá resultar ganador con una de ellas.

Cualquier reclamación de terceros basada en la ausencia de derechos o consecuencias relacionadas con el comentario, serán responsabilidad exclusiva del Participante que haya enviado el mismo.

El Organizador se reserva el derecho de descartar aquellas participaciones que no se atengan a lo especificado en las Bases, o bien aquellos comentarios que por su tono o expresión puedan resultar de mal gusto al público en general, difamatorios, insultos, calumniosos, vejatorios y, en general, que puedan resultar contra las buenas formas y maneras.

Los datos personales que faciliten los Participantes se incluirán en una base de datos propiedad de DIARIO ABC DE SEVILLA, S.L., para la gestión de la Promoción y lo previsto en las presentes Bases. Asimismo, aparte de para la gestión de la promoción, DIARIO ABC SEVILLA, S.L. usará los datos de dicha base de datos para las finalidades previstas en la Política de Privacidad incluida en el Site http://www.vocento.com/politica-privacidad/, teniendo los Participantes reconocidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos mediante comunicación en el modo previsto en la citada Política de Privacidad, y pudiendo oponerse con posterioridad a los envíos publicitarios en el modo que en cada comunicación se indicará.

3.- Fechas de comienzo y terminación de la Promoción.

Solo se admitirán los comentarios de los Participantes que sean recibidos durante el periodo comprendido entre las 11.00 horas del día 4 de junio de 2019 y las 14.00 horas del día 11 de junio, ambos inclusive. Todas las horas indicadas, hora peninsular española. Cualquier comentario recibido con posterioridad al cierre de la Promoción, no se contemplará como válido. Para la determinación del día y hora de recepción de los comentarios se estará a los servidores del Organizador.

El Organizador se reserva el derecho a cancelar la Promoción en cualquier momento, así como a ampliar y/o reducir el plazo de duración antes indicado, si así se considera conveniente por producirse cambios en las circunstancias en las que se lleva a cabo esta Promoción. De tener lugar el supuesto aquí previsto, el Organizador lo comunicará oportunamente a través del Site.

Así mismo, en caso de falta de seguimiento o de participación de escasa calidad por parte de los participantes, el Organizador podrá suspender la Promoción o declarar el premio desierto.

4.- Selección del Ganador. Premio.

De entre todos los comentarios recibidos,el premio para cada uno de los 9 ganadores consistirá en un ejemplar del libro histórico de “Memoria del Rocío”

Respecto del premio antes indicado, los Participantes quedan expresamente informados y aceptan que:

El premio es personal e intransferible para quienes resulten ganadores del mismo. Cada uno de los ganadores del premio deberá aceptarlo tal y como se ha indicado anteriormente. Por tanto, no se aceptará solicitud alguna por parte de los ganadores de modificación, alteración o cambio de los productos que componen el premio.

El premio no es canjeable por valor alguno en metálico.

El premio no incluye ningún tipo de importe en metálico, y quienes resulten ganadores no tienen derecho a compensación económica por los gastos (incluidos fiscales) en los que se vean obligados a incurrir. Así mismo, los ganadores de los premios se harán cargo de cualquier cantidad que por imperativo legal fiscal debieran ingresarse o retenerse por este concepto.

Si el Organizador no pudiera disponer de todos o alguno de los productos que componen el premio en el momento de su entrega, el Organizador podrá sustituirlo en función de las disponibilidades del Organizador.

En caso de indisponibilidad de los premios, el Organizador se reserva el derecho a sustituir el premio por otros de características similares o de semejante valor, sin obligación de indemnización alguna a terceros.

En caso de que no hubiera Participantes, o que los designados como ganadores (o suplentes en su caso) no cumplieran los requisitos de participación establecidos en estas bases, renunciarán al premio, o el Organizador juzgara que la participación no ha sido suficiente o ha sido de calidad no destacable, el premio podrá declararse desierto.

El Organizador sacará el nombre de los ganadores del sorteo de ABC de Sevilla el día 11 de junio. Asimismo, el Organizador enviará a cada uno de los ganadores un mensaje por Instagram, poniendo en su conocimiento que ha sido elegido ganador. Este mensaje será enviado por el Organizador el día 11 de junio de 2019. Cada ganador dispondrá de un plazo hasta las 12:00 horas (hora peninsular española) del día 12 de junio de 2019 para contestar al Organizador si acepta o no el premio. A estos efectos, cada ganador deberá enviar su respuesta respondiendo al mensaje que previamente les haya enviado el Organizador. En caso de que el ganador no envíe respuesta alguna en el plazo indicado, la envíe con posterioridad al plazo indicado o conteste que no acepta el premio, ese ganador perderá el derecho al premio, recayendo éste de forma automática en quien el Organizador haya designado como suplente, en su caso, o quedando desierto. A estos efectos, para la determinación del día y hora de envío de los mensajes por el Organizador y de recepción por éste de las respuestas de cada ganador, se estará a los servidores del Organizador.

Los resultantes ganadores podrán recoger su premio en ABC de Sevilla (Isla de la Cartuja 10 Albert Einstein, 41092 Sevilla) hasta el día 21 de junio en horario de lunes a jueves de 09:00-17:00h y viernes de 09: a 14:30.

El Organizador no se hace responsable de no poder entregar el premio al ganador en el lugar indicado siempre y cuando haga todos los esfuerzos para realizar tal entrega. Asimismo, el Organizador declina cualquier tipo de responsabilidad ante alegaciones relacionadas con deterioros, pérdidas, sustracciones u otros cuando el premio haya sido entregado en la dirección señalada, o por retrasos de terceras empresas ajenas al Organizador.

Los Participantes en esta Promoción y quienes resulten elegidos como ganadores, y en su caso suplentes, consienten gratuitamente y sin limitación temporal ni material en la utilización por cualquier persona o entidad de sus datos personales en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que estos estén relacionados con la Promoción o con contenidos o servicios del Site, del Organizador y de su Grupo empresarial.

5.- Otros aspectos.

El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso del mal funcionamiento del servicio de Internet que impidan a los Participantes la adecuada participación y cumplimiento de los requisitos de participación de la Promoción, no siendo responsable el Organizador de los problemas de transmisión o pérdida de e-mails, que no sean imputables al Organizador.

Los Participantes serán responsables de la adecuación a la legalidad del contenido de sus comentarios que envíen para poder participar en la Promoción, así como de la veracidad de los datos de identificación que faciliten, no admitiéndose reclamaciones de terceros por tales circunstancias. Los Participantes reconocen y aceptan expresamente que el Organizador podrá gratuitamente reproducir y difundir sus comentarios, sin limitación temporal o territorial alguna, a través del Site, así como a través de cualquier otro soporte y/o medio (incluido prensa escrita, libros/guías y similares, así como Internet) titularidad del Organizador, de otras empresas del mismo grupo empresarial o de otros terceros relacionados con esta Promoción.

El Organizador se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad de la Promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, por motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea responsabilidad directa del Organizador, sin que de ello se deriven responsabilidades para el Organizador ni derecho a indemnizaciones a los Participantes

El Organizador se reserva además el derecho de utilizar el nombre y la imagen de los Participantes en todo lo relativo a la presente Promoción, por lo que los Participantes consienten en la utilización, publicación (comunicación o puesta a disposición) y reproducción en todo el mundo y sin limitación, de su imagen y su nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio, incluso con fines promocionales o informativos, sin compensación económica de cualquier clase para los Participantes o quien resulte ganador.

El Organizador se reserva el derecho a expulsar justificadamente de la Promoción a cualquier Participante que incumpliere las presentes Bases, que llevare a cabo actuaciones fraudulentas o de cualquier otra forma alterare el transcurso normal de la Promoción o eludiere o inutilizare los mecanismos establecidos para procurar la libre concurrencia en la misma o cuya participación pudiese tacharse de abusiva o fraudulenta por otros motivos. En particular, queda prohibido el registro mediante robots, desarrollos tecnológicos o cualesquiera medios que permitan el registro automático de los participantes, para cuya investigación el Organizador queda expresamente autorizado a auditar y rastrear los registros empleando los medios oportunos al efecto.

En caso de que (i) no hubiera Participantes; (ii) el seguimiento fuera inferior al esperado, o (iii) la calidad de los comentarios no fuera la mínima exigida por el Organizador, los premios podrían declararse desiertos. Así mismo, esta Promoción podrá cancelarse, incluso una vez empezada, por circunstancias de fuerza mayor, a consideración del Organizador.

Asimismo, si los ganadores (o suplentes en su caso) no cumplieran los requisitos establecidos en estas Bases, los premios correspondientes a los mismos podrían declararse desiertos.

Para toda cuestión litigiosa que pudiera dimanar de la presente Promoción, tanto el Organizador como el ganador y Participantes en la misma, hacen expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, y expresamente se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla.

EL HECHO DE PARTICIPAR O INTENTAR PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN. EN CASO DE SITUACIONES NO PREVISTAS, EL ORGANIZADOR DECIDIRÁ EN CADA MOMENTO.