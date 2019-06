EL ROCÍO 2019 La ONCE dedica el cupón del sábado al Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío La imagen del boleto, que se juega coincidiendo con la efeméride, ha sido presentada hoy en el Museo Tesoro del Santuario

La Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, ha dedicado su cupón de fin de semana del próximo sábado 8 de junio al Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. Durante la presentación, que ha tenido lugar esta mañana en el Tesoro Museo del Santuario Nacional, el presidente de la Hermandad Matriz, Juan Ignacio Reales, ha agradecido el gesto de la ONCE porque «con este cupón se va a difundir aún más por toda España y en un año tan especial como este, en el que celebramos la Romería del Centenario de la Coronación, la devoción a nuestra Patrona». Reales ha recordado que ya el pasado año la ONCE dedicó un cupón a la romería, pero que este tiene un carácter «más especial» por la efeméride que festeja.

Por su parte José Antonio Toledo, subdelegado territorial de la ONCE en Andalucía, ha trasladado el «orgullo» que este cupón supone para «todas las personas que trabajamos en la ONCE». «Esta es una forma de poner en valor que cerca de 20.000 centinelas de la ilusión, que son nuestros agentes vendedores de la ONCE, lleven la imagen de la Virgen del Rocío por todos los rincones de España».

«Este Centenario era un momento muy especial y teníamos que estar con el Rocío y con Almonte», ha asegurado Toledo, quien ve en este homenaje un modo de «llegar al corazón de los peregrinos de todas las personas que realizan el camino hacia la ermita». «Queríamos que estuvieran acompañados por lo que más valor tiene para nosotros en la ONCE: nuestro cupón», cuya imagen asociada a la del Rocío supone para la organización un motivo de orgullo.

La alcaldesa en funciones de Almonte, Rocío Espinosa, ha clausurado el acto de presentación felicitando a la Hermandad Matriz y agradeciendo a la ONCE que lleve en su cupón el nombre de Almonte y «el corazón de nuestro pueblo, que reside precisamente en ese amor a nuestra Patrona». La alcaldesa ha destacado la proyección que supone que el cupón del sábado 8 de junio conmemore precisamente el Centenario de la Coronación.