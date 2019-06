El Rocío 2019 Raúl Rodríguez Galisteo: «Es fundamental que mantengamos una obra social conjunta» Miembro de la Comisión de Hermandades y Hermano Mayor de la hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera

Cuando hace dos años, en la Asamblea de Hermandades que tiene lugar tradicionalmente unas semanas antes de la Romería del Rocío, la Hermandad de Valverde propuso la elaboración de una corona para la Virgen con motivo del Centenario de su Coronación Canónica, casi todas las filiales, no filiales y asociaciones rocieras se sumaron al proyecto que hoy luce sobre las sienes de la Blanca Paloma en este Rocío Grande histórico. Y, aunque no había obligación como tal de que el regalo a la Patrona de Almonte fuera aparejado a un proyecto de corte social, «porque no es una coronación, sino la celebración del centenario de una coronación», las hermandades, constituidas en una comisión, «creímos que teníamos que hacer una obra social como mínimo del mismo calado que la corona».

Lo explica Raúl Rodríguez Galisteo, Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera y miembro de la Comisión de Hermandades para la Corona de Amor, que recuerda cómo se plantearon dos o tres proyectos susceptibles de ser el objetivo de la comisión, pero «de forma prácticamente unánime se eligió el de la planta de oncología para adolescentes en el Hospital Virgen del Rocío».

«Evidentemente, las hermandades no tenemos capacidad para realizar una obra de caridad de dos millones de euros», reconoce Rodríguez Galisteo, pero sí para afrontar una parte muy importante de lo que será el complejo para pacientes adolescentes con el que contará el hospital sevillano en un futuro cercano: la sala lúdica del complejo, una estancia de vital importancia para la recuperación de estos jóvenes, que ya han dejado de ser niños pero aún no son adultos, y que necesitan su propio espacio.

Tratramientos aplicados a adultos

«La adolescencia de por sí es una etapa muy complicada en todas las personas», explica el responsable de la comisión, «pero cuando además están enfermos y sometidos a unos tratamientos que son auténticas barbaridades pero que es efectivamente lo que hay que hacer, la necesidad de hacer una planta sólo para adolescentes es imperiosa». De hecho, Rodríguez Galisteo aclara que hay investigaciones que determinan que los tratamientos aplicados a los adultos o los diseñados para los niños funcionan mejor en estos colectivos que en pacientes adolescentes por lo que «se están buscando tratamientos específicos» para esta franja de edad, tratamientos en los que contar con una planta para adolescentes y con un espacio de ocio adaptado y exclusivo para ellos es parte fundamental.

«La idea es de Andex – la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía- y las hermandades nos hemos comprometido por un lado a pagar el importe efectivo de la sala lúdica que irá en la planta de oncología para adolescentes y por otro, a colaborar con Andex en todos los eventos que se realicen para obtener beneficios destinados a sufragar este proyecto», como el Campeonato de España de Acoso y Derribo que se celebró en El Rocío en abril.

Pero hay algo más allá de este proyecto en concreto en el que ahora está volcada la comisión y que se espera que vea la luz en un año o año y medio tras la firma con la Consejería de Salud de la Junta y la presentación a los medios, dependiendo del tiempo que tome el procedimiento administrativo porque «los plazos son relativos siempre que están por medio las Administraciones Públicas». Y ese algo es que la colaboración entre hermandades para desarrollar obra social no se quede en este proyecto.

«El regalo de la corona ha provocado una unión entre todas las hermandades y la idea es que esa unión persista en el tiempo, con el objetivo fundamental de tener siempre entre manos una obra social conjunta», adelanta Raúl Rodríguez. Y esa obra social conjunta debe realizarse al margen de la que cada hermandad, de forma independiente, lleve a cabo en su municipio de origen.

«Es un proyecto fundamental y absolutamente ilusionante», añade Galisteo a modo de resumen. «Primero porque es muy necesario y segundo porque vamos de la mano de Andex, que es una asociación tremendamente seria y muy bien dirigida», por lo que, para la Comisión, no hay mejor modo de cumplir con la meta que como católicos y cristianos albergan estos rocieros, más allá de la difusión de la devoción a la Blanca Paloma.