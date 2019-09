Dormir menos de 6 horas o más de 9 al día incrementa el riesgo de infarto Dormir entre seis y nueve horas por la noche reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en personas con predisposición genética

La cantidad de horas de sueño puede incrementar tu riesgo de sufrir un infarto, incluso si no fumas, haces ejercicio y no tienes predisposición genética a las enfermedades cardiovasculares. Escatimar en sueño o dormir demasiado, puede aumentar tus probabilidades de ataque cardíaco, según un nuevo estudio de la Universidad de Colorado Boulder de casi medio millón de personas.

La investigación, publicada el 2 de septiembre en el «Journal of the American College of Cardiology», también encontró que para aquellos con alto riesgo genético de ataque cardíaco, dormir entre 6 y 9 horas por la noche puede compensar ese riesgo.

«Esto proporciona una de las pruebas más sólidas de que la duración del sueño es un factor clave cuando se trata de la salud del corazón, y esto es válido para todos», señala la autora principal Celine Vetter, profesora asistente de Fisiología Integrativa.

Para el estudio, Vetter y los coautores del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Manchester analizaron durante siete años la información genética, los hábitos de sueño autoinformados y los registros médicos de 461.000 participantes del Biobanco del Reino Unido, de entre 40 y 69 años, que nunca habían sufrido un ataque cardíaco.

En comparación con los que dormían de 6 a 9 horas por noche, los que dormían menos de seis horas tenían un 20 por ciento más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco durante el período de estudio. Los que dormían más de nueve horas tenían un 34 por ciento más de probabilidades.

Cuando los investigadores solo observaron a las personas con una predisposición genética a la enfermedad cardíaca, descubrieron que dormir entre seis y nueve horas por la noche reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en un 18 por ciento.

«Es una especie de mensaje de esperanza, que independientemente de cuál sea su riesgo heredado de ataque cardíaco, dormir una cantidad saludable puede reducir ese riesgo al igual que comer una dieta saludable, no fumar y otros enfoques de estilo de vida», asegura el autor principal Iyas Daghlas, estudiante de medicina en Harvard.

Investigaciones previas han sugerido durante mucho tiempo una asociación entre el sueño y la salud del corazón, pero debido a que esos estudios fueron observacionales ha sido difícil determinar si un sueño deficiente causa problemas cardíacos o viceversa. Diversos factores pueden influir tanto en la salud del corazón como en el sueño, lo que dificulta aún más determinar la causa y el efecto.

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron el enorme conjunto de datos del Biobanco del Reino Unido y la investigación combinada observacional y genética para formular la pregunta de una manera diferente.

Después de tener en cuenta otros 30 factores, como la composición corporal, la actividad física, el estado socioeconómico y la salud mental, descubrieron que la duración del sueño, en sí misma, influía en el riesgo de ataque cardíaco independientemente de estos otros factores.

Cuantas más personas caían fuera del rango de 6 a 9 horas, más aumentaba su riesgo. Por ejemplo, las personas que dormían cinco horas por noche tenían un 52 por ciento más de riesgo de ataque cardíaco que las que dormían de 7 a 8, mientras que las que dormían 10 horas por la noche tenían el doble de probabilidades de tener uno.

El estudio no exploró el mecanismo por el cual el sueño corto o prolongado puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco, pero estudios anteriores han señalado algunas explicaciones. Dormir muy poco puede afectar el revestimiento de las arterias, o el endotelio, afectar el desarrollo de la médula ósea de las células inflamatorias, pero también conducir a malas elecciones dietéticas y a una alimentación inadecuada (lo que a su vez puede afectar el peso y, por lo tanto, la salud del corazón). Dormir demasiado también puede aumentar la inflamación en el cuerpo, que también se asocia con enfermedades cardiovasculares.

Los autores esperan que el estudio aumente la conciencia sobre los beneficios para la salud cardíaca del sueño. «Así como hacer ejercicio y comer sano puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón, el sueño también puede hacerlo», concluye Vetter.