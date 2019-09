Los neumólogos, contra el cigarrillo electrónico: «Contienen sustancias tóxicas y no deben ser utilizados» Recuerdan que también van provistos de nicotina y otros compuestos que se inhalan al vapear y que pueden dañar la salud

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ratifica su posición de alerta ante el uso de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo ante los recientes casos publicados de enfermedad respiratoria desconocida en los Estados Unidos y cuyo vinculo común parece ser la inhalación a través de cigarrillos electrónicos. «Desde 2013, nuestra Sociedad científica, que reúne a más de 4.000 profesionales de la salud respiratoria, se ha posicionado en contra de estos dispositivos en cuanto a que contienen sustancias tóxicas y nocivas para la salud y no deben ser utilizados», confirma el doctor Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de SEPAR.

Entre junio y agosto, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos han contabilizado alrededor de 200 casos en 22 estados diferentes de una enfermedad respiratoria desconocida de origen no infeccioso. Todos los afectados son adultos jóvenes entre los 17 y los 38 años y el denominador común de todos ellos parece ser consumo de cigarrillos electrónicos. Tos, sensación de ahogo o dificultad para respirar y fatiga son los síntomas que presentan los afectados. «Por el momento, no es posible saber si se trata de una misma enfermedad o de enfermedades distintas con síntomas similares, pero lo cierto es que ya ha provocado un muerto y que el tratamiento no es sencillo, en muchos casos ha sido necesario intubar a los afectados», explica el doctor Jimenez-Ruiz.

Los expertos de SEPAR muestran su preocupación por esta situación de la que esta institución ha venido alertando desde hace tiempo. Desde 2013, los neumólogos han mantenido un posicionamiento claro en contra de los e-cigarrillos y otros dispositivos electrónicos constatando que contienen sustancias tóxicas que son nocivas para la salud.

«Los e-cigarrillos electrónicos no son inocuos. También van provistos de nicotina y otros compuestos que se inhalan al vapear y que pueden dañar la salud. Sabemos que estas sustancias tóxicas pueden causar cáncer, bronquitis crónica e infecciones respiratorias», explica el doctor Jaime Signes-Costa, neumólogo y coordinador del Área de Tabaquismo de SEPAR. «La aparición de 200 casos de esta enfermedad desconocida nos llama la atención, y aunque no podemos atribuir todavía su causa con certeza, parece confirma la peligrosidad de estos aparatos», apunta.

«Desde SEPAR queremos poner en conocimiento de la población general que el uso de estos dispositivos es nocivo para la salud, y advertir que la evidencia científica existente respecto a los cigarrillos electrónicos hasta el momento no nos permite conocer cuáles serán sus efectos a medio o largo plazo, sin que podamos descartar que nuevos procesos patológicos como el que actualmente están sufriendo algunos vapeadores en Estados Unidos puedan aparecer», añade el doctor Carlos A. Jiménez-Ruiz.

Asimismo, los neumólogos han manifestado en diversas ocasiones estas mismas inquietudes ante las administraciones públicas y, en concreto, ha solicitado al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que se tomen medidas para limitar y controlar la publicidad de todos estos dispositivos electrónicos como sustitutivos del tabaco.