Retiran del mercado la máscara de fototerapia antiacné de Neutrogena y el activador por riesgo para la salud La Aemps ha anunciado su retirada del mercado debido a la posibilidad de aparición de acontecimientos adversos oculares

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ( AEMPS) ha informado este jueves, en una nota informativa, de que ha tenido conocimiento, a través de la empresa distribuidora Johnson & Johnson, S.A., España, de la retirada del mercado de la máscara de fototerapia anti acné de Neutrógena® y del activador, ante la posible aparición de acontecimientos adversos oculares.

La Máscara de Fototerapia Anti Acné (Starter Kit, modelo 31000) es un dispositivo reutilizable, no invasivo y no estéril destinado al tratamiento del acné, de leve a moderado, en la cara. El dispositivo consiste en una máscara y un activador con cable desmontable. Es un producto de uso doméstico que libera una combinación de luz roja y azul a través de diodos emisores de luz (LED). El Activador de la Máscara de Fototerapia Anti Acné (modelo 71000) se ofrece por separado para aumentar el número de dosis disponibles de la máscara.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, existe un riesgo teórico de daño ocular para un determinado grupo de población con ciertas afecciones oculares subyacentes, así como para usuarios que toman medicamentos que podrían favorecer la fotosensibilidad ocular. Las notificaciones de acontecimientos adversos oculares asociados al uso de la Máscara de Fototerapia Anti Acné de Neutrógena® son poco frecuentes, generalmente leves y transitorios.

La empresa está enviando una nota de aviso a los distribuidores, farmacias, parafarmacias y comercios que disponen de los productos afectados en nuestro país, en la que se incluyen las acciones a seguir para proceder a su retirada.

Desde la Aemps recomiendan a distribuidores, farmacias, parafarmacias y comercios que no los distribuyan y los devuelvan siguiendo las instrucciones proporcionadas por la empresa.

A los usuarios, le Agencia les pide que sigan las instrucciones y advertencias que figuran en las instrucciones de uso del producto y no lo utilicen si su piel es sensible a la luz o si está tomando medicamentos que puedan hacer que la piel se vuelva sensible a la luz. En caso de duda, si se dispone de la máscara de fototerapia anti acné y se experimenta alguna molestia visual, debes dejar de utilizar el producto y consultar con su profesional sanitario.

Si deseas devolver el producto y el activador puedes contactar con la empresa Johnson & Johnson, S.A. en la siguiente dirección: jnjresponde@its.jnj.com.