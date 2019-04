Alternativa a la biopsia: dispositivo "portátil" captura las células cancerosas de la sangre Los tumores pueden liberar más de 1.000 células cancerosas en el torrente sanguíneo en un minuto. Los métodos actuales para capturar células cancerosas de la sangre dependen de muestras del paciente

Un prototipo de dispositivo portátil, probado en modelos animales, puede recoger continuamente células cancerosas vivas directamente de la sangre de un paciente. Desarrollado por un equipo de ingenieros y médicos de la Universidad de Michigan (EE.UU.), podría ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar el cáncer de manera más efectiva.

«Nadie quiere hacerse una biopsia. Si pudiéramos obtener suficientes células cancerosas de la sangre, podríamos usarlas para aprender sobre la biología del tumor y el cuidado de los pacientes», señala Daniel. F. Hayes, MD, de la Universidad de Michigan y autor principal del artículo que se publica en «Nature Communications».

Los tumores pueden liberar más de 1.000 células cancerosas en el torrente sanguíneo en un minuto. Los métodos actuales para capturar células cancerosas de la sangre dependen de muestras del paciente. Algunas extracciones de sangre, no obstante, no obtienen células cancerosas, incluso en pacientes con cáncer avanzado, y una muestra típica no contiene más de 10 células cancerosas.

El nuevo dispositivo podría capturar continuamente las células cancerosas directamente de la vena, examinando volúmenes mucho más grandes de la sangre de un paciente. En pruebas con animales, el chip de captura de células en el dispositivo portátil atrapó 3,5 veces más células cancerosas por mililitro de sangre que las muestras de muestras colectadas por extracción de sangre.

«Es la diferencia entre tener una cámara de seguridad que toma una instantánea de una puerta cada cinco minutos y un video», asegura Sunitha Nagrath.

La investigación muestra que la mayoría de las células cancerosas no pueden sobrevivir en el torrente sanguíneo, pero las que sí lo hacen tienen más probabilidades de desarrollar un nuevo tumor. Son estos tumores satélites, que inician la metástasis, los que son mortales, en lugar del tumor original. Esto significa que las células cancerosas capturadas de la sangre podrían proporcionar mejor información planificar tratamientos que una biopsia convencional. El equipo probó el dispositivo en perros.

«La parte más difícil fueron la integración de todos los componentes en un solo dispositivo y, posteriormente, garantizar que la sangre no se coagule, que las células no obstruyan el chip y que todo el dispositivo sea completamente estéril», explica Tae Hyun Kim, del el Instituto de Tecnología de California.

Los investigadores estiman que el dispositivo podría comenzar pruebas en humanos en tres a cinco años

Los investigadores estiman que el dispositivo podría comenzar pruebas en humanos en tres a cinco años. Se usaría para ayudar a optimizar los tratamientos para el cáncer permitiendo a los médicos ver si las células cancerosas están produciendo las moléculas que sirven como objetivos para muchos medicamentos nuevos para el cáncer.