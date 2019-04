Una 'mala' dieta mata más que cualquier otro factor de riesgo Las dietas ricas en sal, bajas en cereales y en frutas juntas representaron más de la mitad de todas las muertes relacionadas con la dieta a nivel mundial en 2017

R. I. @abc_salud Madrid Actualizado: 04/04/2019 11:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Estas son las señales de alarma del cáncer de colon

Hay dietas que pueden llegar a matar más que el tabaco. Loa segura un estudio que se ha publicado en The Lancet, el estudio Global Burden of Disease, que rastrea las tendencias en el consumo de 15 factores dietéticos desde 1990 a 2017 en 195 países. Las conclusiones de este trabajo señalan que muchas personas en casi todas las regiones del mundo podrían beneficiarse con un reequilibrio de sus dietas para comer cantidades óptimas de diversos alimentos y nutrientes

El estudio estima que una de cada cinco muertes en el mundo, lo que equivale a 11 millones de fallecimientos, está asociada con una dieta deficiente, y la dieta contribuye a una variedad de enfermedades crónicas en personas de todo el mundo. Solo en 2017, murieron más personas por dietas con cantidades demasiado bajas de alimentos como cereales, frutas, nueces y semillas que por dietas con altos niveles de alimentos como grasas trans, bebidas azucaradas y altos niveles de carnes rojas y procesadas.

Los autores dicen que sus hallazgos resaltan la necesidad urgente de esfuerzos globales coordinados para mejorar la dieta, a través de la colaboración con varias secciones del sistema alimentario y las políticas que impulsan dietas equilibradas.

«Este estudio afirma lo que muchos han pensado durante varios años: que una dieta deficiente es responsable de más muertes que cualquier otro factor de riesgo en el mundo», Christopher Murray, autor del estudio y director del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington.

«Si bien el sodio, el azúcar y la grasa han sido el foco de los debates sobre políticas en las últimas dos décadas, nuestra evaluación sugiere que los principales factores de riesgo en la dieta son una alta ingesta de sodio o una baja ingesta de alimentos saludables, como cereales integrales, frutas, nueces. y semillas, y verduras. El documento también destaca la necesidad de intervenciones integrales para promover la producción, distribución y consumo de alimentos saludables en todas las naciones».

Solo en 2017, murieron más personas por dietas con cantidades demasiado bajas de alimentos como cereales, frutas, nueces y semillas que por dietas con altos niveles de alimentos como grasas trans, bebidas azucaradas y altos niveles de carnes rojas y procesadas

El estudio evaluó el consumo de los principales alimentos y nutrientes en 195 países y cuantificó el impacto de las dietas deficientes en las muertes y enfermedades de enfermedades no transmisibles (específicamente cánceres, enfermedades cardiovasculares y diabetes). Siguió las tendencias entre 1990 y 2017.

Hasta ahora, la evaluación a nivel de la población de los efectos en la salud de una dieta subóptima no ha sido posible debido a las complejidades de caracterizar el consumo dietético en diferentes naciones. El nuevo estudio combina y analiza datos de estudios epidemiológicos, en ausencia de ensayos aleatorios a largo plazo que no siempre son factibles en nutrición, para identificar asociaciones entre factores dietéticos y enfermedades no transmisibles.

El trabajo examinó 15 elementos dietéticos: dietas bajas en frutas, verduras, legumbres, cereales, nueces y semillas, leche, fibra, calcio, ácidos grasos omega-3 de mariscos, grasas poliinsaturadas y dietas ricas en carnes rojas, carnes procesadas, bebidas azucaradas, ácidos grasos trans y sodio.

En general, en 2017, se estima que 11 millones de muertes fueron atribuibles a una dieta deficiente. Las dietas ricas en sodio, bajas en cereales y en frutas juntas representaron más de la mitad de todas las muertes relacionadas con la dieta a nivel mundial en 2017.

Las muertes relacionadas con la dieta han aumentado de 8 millones desde 1990, en gran parte debido al aumento de la población y el envejecimiento de la población

Las causas de estas muertes incluyeron: 10 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, 913.000 por cáncer y casi 339.000 por diabetes tipo 2. Las muertes relacionadas con la dieta han aumentado de 8 millones desde 1990, en gran parte debido al aumento de la población y el envejecimiento de la población.

Los autores encontraron que las ingestas de los 15 elementos dietéticos eran subóptimas para casi todas las regiones del mundo: ninguna región consumía la cantidad óptima de los 15 factores dietéticos, y las 21 regiones del mundo no consumían un solo factor alimenticio en las cantidades correctas .

Algunas regiones lograron comer algunos elementos dietéticos en las cantidades correctas. Por ejemplo, la ingesta de verduras fue óptima en Asia central, al igual que la ingesta de ácidos grasos omega-3 de mariscos en Asia Pacífico de altos ingresos, y la ingesta de leguminosas en el Caribe, América Latina tropical, Asia meridional, África subsahariana occidental y África oriental.

Los mayores déficits en la ingesta óptima se observaron en el consumo de nueces y semillas, leche, cereales, y los mayores excesos se observaron para las bebidas endulzadas con azúcar, la carne procesada y el sodio. En promedio, el mundo solo comió 12% de la cantidad recomendada de nueces y semillas (alrededor de 3 g de ingesta por día, en comparación con 21 g por día), y bebió alrededor de diez veces la cantidad recomendada de bebidas azucaradas (49 g de ingesta promedio, en comparación con 3g recomendado)..

La magnitud de las enfermedades relacionadas con la dieta subraya el hecho de que muchas campañas existentes no han sido eficaces y los autores piden nuevas intervenciones en el sistema alimentario para reequilibrar las dietas en todo el mundo. Es importante destacar que los cambios deben ser sensibles a los efectos ambientales del sistema alimentario mundial para evitar efectos adversos sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, el agotamiento del agua dulce y la degradación del suelo.

Los autores señalan algunas limitaciones del estudio actual, incluido el hecho de que, si bien utiliza los mejores datos disponibles, existen lagunas en los datos de nivel individual representativos a nivel nacional para la ingesta de alimentos y nutrientes clave en todo el mundo. Por lo tanto, la generalización de los resultados puede no ser apropiada, ya que la mayoría de los estudios sobre los resultados de la dieta y la enfermedad se basan en gran medida en las poblaciones de ascendencia europea, y es deseable la investigación adicional en otras poblaciones.

No obstante, la fuerza de la evidencia epidemiológica que vincula los factores dietéticos y la muerte y la enfermedad proviene principalmente de estudios observacionales y no es tan sólida como la evidencia que vincula otros factores de riesgo importantes (como el tabaco y la presión arterial alta) con la mala salud. Sin embargo, la mayoría de las asociaciones de dieta y salud están respaldadas por estudios aleatorios a corto plazo con factores de riesgo para la enfermedad como resultados.