La hipertensión de ‘bata blanca’ no tratada aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular

La hipertensión de bata blanca, una situación en la que las lecturas de presión arterial de un paciente son más altas cuando se toman en la consulta del médico que si se hace en otros entornos, se atribuyó en un principio a la ansiedad que los pacientes pueden experimentar durante las citas médicas. Sin embargo, a lo largo de los años, la investigación ha sugerido que las cifras elevadas podrían ser un signo de riesgo para futuros problemas de salud. Ahora, un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), y publicado en «Annals of Internal Medicine», revela que los pacientes con hipertensión de bata blanca no tratada no solo tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, sino que presentan el doble de probabilidades de morir a causa de una enfermedad cardíaca que aquellas personas con la presión arterial normal.

En España, el 33% de las personas adultas tiene hipertensión arterial (HTA). Si no se trata, aumenta el riesgo de complicaciones graves, incluido el ataque cardíaco e ictus.

Los autores de la investigación también encontraron que los pacientes con hipertensión de bata blanca que se trataban con fármacos antihipertensivos para controlar su presión arterial alta no presentaban un mayor riesgo de enfermedad cardíaca o muerte relacionada con la enfermedad cardiovascular, en comparación con aquellos con cifras de presión arterial normales.

«Los estudios sugieren que aproximadamente uno de cada cinco adultos puede tener hipertensión de bata blanca. Nuestros hallazgos subrayan la importancia de identificar a estas personas», afirma la autora principal del estudio, Jordana B. Cohen. «Creemos que los individuos con hipertensión aislada en la consulta, aquellos que no toman medicamentos para la presión arterial, deben ser vigilados de cerca para detectar la transición a la hipertensión sostenida o la presión arterial elevada tanto en el hogar como en la consulta del médico».

Dra. Cohen - Archivo

Para diagnosticar y controlar la afección, las pautas recientes de hipertensión recomiendan encarecidamente el control de la tensión arterial fuera del entorno hospitalario, como en ele domicilio, que requiere que los pacientes usen un dispositivo portátil que registre las lecturas de la tensión arterial

Para identificar los riesgos cardiovasculares de la ‘hipertensión de bata blanca’, los investigadores realizaron un metanálisis de 27 estudios, con más de 60.000 pacientes, que evaluaron los riesgos para la salud asociados con la enfermedad. Encontraron que los pacientes con hipertensión de bata blanca no tratada tenían un 36 por ciento más de riesgo de enfermedad cardíaca, 33 por ciento mayor de muerte y 109 por ciento mayor de muerte por enfermedad cardíaca.