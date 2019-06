Muere Carolina Cerezo, la joven con un cáncer raro que pidió que experimentaran con ella El tumor que tenía no respondía a los tratamientos convencionales

Carolina Cerezo, la joven malagueña con un raro tipo de cáncer, que pidió públicamente que experimentaran con ella para hallar una cura, ha fallecido a los 25 años. El triste desenlace se produjo el pasado 22 de mayo.

El colegio en el que estudió, las Trinitarias de Málaga, anunció el fallecimiento de Carolina y transmitió sus condolencias a la familia a través de Twitter.

La joven compartió su historia en una carta a la Directora del diario El País titulada «Experimenten conmigo». En la misiva, Carolina relataba que en 2017 le diagnosticaron «un tipo raro de cáncer». «Desde ese día, me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas, a priori letales, así como a una radical cirugía reductora en la que perdí gran parte de mis aparatos digestivo y reproductor», contaba. Carolina pedía que experimentasen con ella para buscar una solución, ya que los tratamientos convencionales no conseguían frenar la enfermedad. «Yo quiero que prueben conmigo. Busco alguna vía que me permita seguir disfrutando de la vida. Sé que mi cura está ahí afuera. No me pienso rendir hasta que agote todas las opciones», escribía.

Carolina tenía un tumor raro, un subtipo de sarcoma que sólo se reproduce entre los jóvenes, con pocos casos en el mundo. «No me voy a rendir y si hay algún tratamiento que se adapte a mí, quiero que experimenten conmigo», aseguraba en su carta.