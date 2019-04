Once alimentos que parecen sanos pero no lo son

Es un producto fácil y rápido de preparar cuando vamos con poco tiempo y, además tiene pocas calorías , pero no se engañe. Estas sopas son excesivamente ricas en sal , potenciadores de sabor y almidones . Si miramos la lista de ingredientes de alguno de estos productos, encontramos que «el primer ingrediente es pasta de harina refinada, seguido de sal, almidón y potenciadores del sabor. El pollo aparece en los últimos ingredientes con menos de un 1%», enumera Beatriz Robles , tecnóloga de los alimentos, dietista-nutricionista y especialista en seguridad alimentaria.

Palitos de surimi

Los conocemos popularmente como palitos de cangrejo, aunque de cangrejo no llevan nada. Lo asociamos a un producto saludable porque tienen muy poca grasa y calorías, pero «están hechos de restos de otros pescados y para darles textura, forma y sabor se les añaden féculas y bastante sal», explica Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y experta en seguridad alimentaria. El contenido del pescado de este producto «no llega al 50%», añade el doctor Miguel Ángel Martínez Olmos, del área de Nutrición de la SEEN. Se venden con el reclamo del aporte de proteína de pescado, pero «también podemos obtenerla abriendo una lata de atún o preparando una dorada al horno y nos evitamos la sal añadida y las féculas y almidones, que no aportan nada nutricionalmente hablando», concluye Robles.