¿Quién tiene que vacunarse de sarampión en España? Sanidad recomienda la vacunación a los nacidos a partir de 1970 que no estén inmunizados

La recomendación de Sanidad de que los nacidos a partir de 1970 se vacunen del sarampión si no les consta estar inmunizados no es nueva sino que ya consta en el documento «Vacunación en población adulta» de septiembre de 2018. Este llamamiento se basa en que los últimos brotes de sarampión en nuestro país muestran un mayor número de casos en las personas nacidas en España entre 1970 y 2000, la mayoría de ellos sin documentación de haber sido vacunados. En España, la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) no se introdujo en el calendario de vacunación hasta 1981, con altas coberturas desde entonces.

Sanidad aconseja por tanto la vacunación con dos dosis de TV, con un intervalo entre dosis de al menos 4 semanas, a las personas nacidas en España a partir de 1970 y sin historia de vacunación con TV. En este documento de 2018 se asume que los nacidos antes de 1970 se asume que han padecido el sarampión.

Desde la Asociación Española de Vacunología recuerdan que, con posterioridad, en el Calendario de Vacunaciones para toda la Vida del año 2019, el Ministerio de Sanidad amplió esa recomendación a la población susceptible menor de 65 años.

Desde la Asociación Española de Vacunología insisten en que los adultos de 40 a 50 años únicamente se deben vacunar si no han padecido el sarampión o no se han vacunado contra el sarampión con dos dosis.

En el calendario común de vacunación infantil, se incluye la triple vírica, con una primera dosis a los 12 meses, y una segunda a los 3-4 años.

En España, al cobertura vacunal es alta y de hecho la OMS ha certificado que seguimos siendo un país libre de transmisión del sarampión. Los 233 casos de sarampión confirmados entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019 son casos importados o secundarios a éstos y la transmisión se ha interrumpido con facilidad.

Esta semana se ha conocido un informe basado en los datos de los 53 países que componen el área europea de la OMS y que señala que cuatro países han perdido el estatus de haber erradicado la enfermedad ( Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia), mientras otros dos (Austria y Suiza) lo han alcanzado.