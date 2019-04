La rara enfermedad que paraliza los músculos de los niños y desconcierta a los médicos Expertos estadounidenses subrayan la necesidad de acelerar la investigación sobre la mielitis flácida aguda, una afección que ha reaparecido a nivel mundial en forma epidémica

La mielitis flácida aguda (MFA) es una enfermedad neurológica poco común (menos de uno a dos casos por cada millón de personas), pero grave, que afecta a un área de la médula espinal llamada sustancia gris y causa debilidad en los músculos y los reflejos del cuerpo. Desde 2014, esta afección asociada con los poliovirus, los enterovirus no poliomielíticos y otras causas virales y no virales, ha reaparecido a nivel mundial en forma epidémica. La mayoría de los casos recientes se presentan en niños.

No se sabe con exactitud cuál es su causa y tampoco existe cura. Por ello, expertos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. señalan, en una nueva perspectiva publicada en la revista mBio, la necesidad de acelerar los esfuerzos para obtener más información sobre la enfermedad.

La mielitis flácida aguda es una enfermedad asociada con una infección reciente, incluidas las causadas por poliovirus o enterovirus no polio, que causan una parálisis muscular repentina. En su día, los poliovirus eran las causas principales de la MFA, pero ahora no representan casi ningún caso porque la polio está casi erradicada en todo el mundo. No existe una vacuna para prevenir la mielitis flácida aguda sin polio, y actualmente no hay un tratamiento específico disponible para curar la enfermedad. Sin embargo, la evidencia indica que la terapia física intensiva temprana, que ha ayudado a los pacientes con polio a mejorar, puede beneficiar a otros pacientes con MFA y debe considerarse lo más pronto posible para los niños con síntomas, según los autores.

Los expertos señalan que el término MFA fue acuñado en los últimos años, pero la condición en sí misma representa un subconjunto de casos de un síndrome reconocido desde hace mucho tiempo llamado parálisis flácida aguda. Esta afección emergió inesperadamente a nivel mundial en forma epidémica en 2014 y parece ocurrir en el mismo tiempo y lugares donde aparecen los brotes del enterovirus-D68 (EV-D68), que causa una enfermedad respiratoria que suele ser leve, y EV-A71 , otro enterovirus. Los expertos aún tienen que demostrar definitivamente que el EV-D68 es una de las principales causas de la MFA.

No se saben las causas

Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta respecto a los factores que impulsan la reaparición de esta enfermedad, incluyendo si podría ser el resultado de la circulación epidémica generalizada de virus como el EV-D68 y el EV-A71, o si es que estos virus están evolucionando rápidamente para volverse más patógenos. También se han producido brotes de mielitis flácida aguda en áreas donde los niños ya han desarrollado anticuerpos neutralizantes frente al EV-D68. Los autores creen que la inmunidad individual a otros enterovirus circulantes puede hacer que EV-D68 evolucione, lo que tal vez explique esta observación confusa.

Los esfuerzos de investigación de la MFA están limitados por la aparición esporádica de casos, la dificultad para diagnosticar una infección viral posiblemente relacionada con los casos de AFM y la falta de conocimiento de la historia natural y la patogénesis de la enfermedad. Los autores solicitan una investigación coordinada para desarrollar diagnósticos específicos del enterovirus no polio, estudios epidemiológicos y modelos animales para investigar las manifestaciones neurológicas de los enterovirus y desarrollar terapias farmacológicas. Los expertos firmantes del artículo subrayan la importancia de la investigación, ya que la trayectoria de esta enfermedad indica que el problema probablemente empeorará.