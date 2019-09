Tener hijos mediante reproducción asistida se asocia con un mayor riesgo de cáncer de próstata Los hallazgos sugieren que estos hombres pueden beneficiarse de la detección temprana y la monitorización a largo plazo del cáncer de próstata

S.G .@abc_salud Madrid Actualizado: 26/09/2019 01:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Consejos para mejorar la calidad del esperma

Los hombres que han tenido que acudir a las técnicas de reproducción asistida para tener descendencia parecen tener un mayor riesgo de cáncer de próstata de aparición temprana en comparación con los aquellos que logran la paternidad de forma natural, concluye un estudio publicado hoy por «The BMJ».

Los hallazgos sugieren que estos hombres pueden beneficiarse de la detección temprana y la monitorización a largo plazo del cáncer de próstata.

El cáncer de próstata y la infertilidad masculina son trastornos muy comunes, que afectan aproximadamente al 10% y al 8%, respectivamente, de todos los hombres en las sociedades occidentales. Como el cáncer de próstata y muchas formas de infertilidad están relacionadas con la hormona sexual masculina, se ha investigado un posible vínculo entre ellas. Pero hasta ahora no se han sacado conclusiones firmes.

El cáncer de próstata y la infertilidad masculina son trastornos muy comunes, que afectan aproximadamente al 10% y al 8%, respectivamente

Ahora, los investigadores de la Universidad de Lund (Suecia) han comparado el riesgo y la gravedad del cáncer de próstata entre los hombres que alcanzan la paternidad por primera vez mediante la reproducción asistida y los que conciben naturalmente.

Sus hallazgos se basan en datos de registros nacionales de más de un millón de niños nacidos vivos en Suecia durante 1994-2014 al mismo número de padres.

Los padres se agruparon según el estado de fertilidad por modo de concepción: 20.618 (1.7%) por fertilización in vitro (FIV), 14.882 (1.3%) por inyección de esperma (ICSI) y 1.145,990 (97%) por concepción natural. La edad promedio durante el parto fue de 37 años para los padres tratados con FIV e ICSI, y 32 años para los padres que concibieron naturalmente. Los registros de cáncer se utilizaron para identificar nuevos casos de cáncer de próstata hasta 20 años después del parto.

Un millón de niños nacidos vivos en Suecia durante 1994-2014 al mismo número de padres

Después de ajustar los factores que podrían haber afectado los resultados, como la edad y el nivel de educación, los investigadores descubrieron que aquellos que se convirtieron en padres a través de la FIV y la ICSI tenían un riesgo significativamente mayor de cáncer de próstata que los hombres que engendraron hijos naturalmente.

Entre los hombres que alcanzaron la paternidad de forma natural, 3.244 (0,28%) fueron diagnosticados con cáncer de próstata, en comparación con 77 (0,37%) en el grupo de FIV y 63 (0,42%) en el grupo de ICSI.

El riesgo de cáncer de próstata de inicio temprano (diagnosticado antes de los 55 años) también fue particularmente alto para los hombres que engendran hijos a través de ICSI, una tecnología utilizada para hombres con las formas más graves de infertilidad.

Estos mayores riesgos se mantuvieron después de excluir a los hombres con un diagnóstico previo de cáncer o que recibieron terapia de reemplazo de testosterona. Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa, y los autores señalan algunas limitaciones. Por ejemplo, no incluyeron hombres infértiles que no pudieron engendrar hijos, y que pueden tener un mayor riesgo de cáncer de próstata que aquellos que lograron convertirse en padres.

Además, con una edad promedio de 45 años al final del seguimiento, estos resultados no pueden cuantificar el riesgo de cáncer de próstata a lo largo de la vida.

Aún no está claro cómo la infertilidad masculina podría vincularse biológicamente con el riesgo de cáncer de próstata, pero las anomalías en el cromosoma Y vinculadas tanto con la infertilidad como con el cáncer de próstata son una posibilidad

Sin embargo, concluyen: «Los hombres que lograron la paternidad a través de técnicas de reproducción asistida, particularmente a través de ICSI, tienen un alto riesgo de cáncer de próstata de inicio temprano y, por lo tanto, constituyen un grupo de riesgo en el que las pruebas y el seguimiento cuidadoso a largo plazo del cáncer de próstata pueden ser beneficiosos».

Aún no está claro cómo la infertilidad masculina podría vincularse biológicamente con el riesgo de cáncer de próstata, pero las anomalías en el cromosoma Y vinculadas tanto con la infertilidad como con el cáncer de próstata son una posibilidad, dicen los investigadores en un editorial vinculado.

Sin embargo, advierten que el cribado es controvertido debido a la falta de beneficios de supervivencia y los daños del sobrediagnóstico y el sobretratamiento que pueden seguir a una prueba de cribado positiva.

«En ausencia de un mecanismo de acción plausible o prueba de causalidad, justificar la detección del cáncer de próstata en todos los hombres infértiles es difícil –escriben-. Sin embargo, investigaciones adicionales sobre las posibles complicaciones futuras de la infertilidad masculina serían bienvenidas por los pacientes y ayudarán a los médicos a aconsejar a todos los hombres infértiles sobre su salud futura».