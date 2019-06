La última generación de antiandrógenos rescata a los pacientes con cáncer de próstata con metástasis Solo en España se diagnostican cada año cerca de 5.000 nuevos casos de este tumor; de estos, gracias a los programas de cribado en la población, el 90% se hace en una fase muy inical y la inmensa mayoría se terminan curando con el tratamiento estándar

R. I. @abcsalud Chicago Actualizado: 01/06/2019 09:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para las personas con cáncer de próstata, el tumor más frecuente en los varones, y con el mismo impacto que el de mama en las mujeres en términos absolutos, existe ya una nueva opción de tratamiento que reduce el riesgo de muerte en más de un 30%. Se trata de una nueva familia, los antiándrogenos de última generación, que en dos estudios, ARCHES y TITAN, que se han presentado en el Congreso Americano de Oncología (ASCO), suponen una gran noticia para las personas en el que el cáncer masculino ha hecho metástasis y ha afectado a otros órganos, como los huesos o los pulmones.

Solo en España se diagnostican cada año cerca de 5.000 nuevos casos de este tumor; de estos, gracias a los programas de cribado en la población que se llevan a cabo preferentemente en atención primaria, el 90% se hace en una fase muy inical y la inmensa mayoría se terminan curando con el tratamiento estándar, cirugía y/o radioterapia. Incluso algunos de estos cánceres solo necesitarán una vigilanca activa, explica David Olmos, investigador del CNIO y médico en el Hospital virgen de la Victoria de Málaga, «porque, debido a su edad y a la poca agresividad del tumor, lo más seguro que es el cáncer no sea su causa de muerte».

Sin embargo, para el 5 o 10% de los pacientes con cancer de prostáta, cuando se ha metastizado, sí supone un grave problema. De hecho, señala Olsom, «es la segunda o tercera cuasa de muerte por cáncer en el varón en España».

Los datos suponen un gran avance para los pacientes de cáncer de próstata metastásico hormonosensible

Afortunadamante, la aparición de nuevos medicamenteos está cambiado el escenario. Los datos del studio TITAN, presentados hoy en ASCO y publicado simultaneamente en «The New England Journal of Medicine», muestran que el uso de un medicameneto de esta familia, apalutamida, combinado con el tratamiento estándar -castración quimica-, lograba una reducción en la tasa de muerte del 33%, algo muy importante porque la supervivencia de estos pacientes no es muy larga.

«Los datos suponen un gran avance para los pacientes de cáncer de próstata metastásico hormonosensible», comentó durante la prsentación en Chicago Axel Merseburguer, del Hospital Universitario Schleswig-Holstein (Alemania) , uno de los autores del estudio que ha includio a más de 1.000 pacientes de 23 países. En España, se han incuido más de 20 pacientes, señala Alvaro Juárez, del Hospital de Jérez, y uno de los autores de estudio.

Para el investigador español, los resultados de este trabajo, son significativos porque muestran el potencial de este tipo de fármacos para los cánceres de próstata mestastásicos.

«Los datos presentados hoy marcan un importante hito en la evidencia científica en la gestión de pacientes con este tipo de cáncer», señala Axel S. Merseburger, quie destaca que la apalutamida tiene el potencial de beneficiar a todos los tipos de pacientes con ca´cer de mama metastásico hormono sensible.