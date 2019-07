Pamplona comienza los Sanfermines con ganas de fiesta y de pasárselo bien Bronca en el interior del edificio Consistorial cuando los concejales de Bildu han intentado sacar una ikurriña

Puntual como un reloj, el reloj que preside la fachada del edificio Consistorial. Con voz fuerte y firme como el cohete que ha salido de sus manos. En el momento en que el reloj marcaba las 12 del mediodía, el subdirector de La Pamplonesa, Jesús Garísoain, ha anunciado a todos los pamploneses y foráneos que han comenzado las fiestas de San Fermín con el tradicional grito de «¡Pamploneses, pamplonesas, Viva San Fermín! Gora San Fermín!».

Se ha iniciado así 204 horas de fiesta ininterrumpida donde la alegría, la música, el buen beber y el mejor comer, hará las delicias hasta el próximo domingo 14 de julio de todos los vecinos de la ciudad y de todo aquel que se acerque a disfrutar de las que los pamploneses, y muchos otros que no lo son, consideran las mejores fiestas del mundo.

Con un sol de justicia, más de 30 grados de temperatura, y en sábado, la plaza Consistorial se encontraba llena a reventar. De hecho, para las 10:30 de la mañana ya no cabía un alma en ella. Y a partir de las 12, todo ese ambiente, toda esa alegría, se ha desparramado por el resto del centro de Pamplona y a casi todos los barrios de la ciudad.

Intento de politizar

Como todo acto multitudinario y con repercusión mediática que se precie, algunos han querido sacar provecho para las reivindicaciones políticas y en el interior de la sala desde el que se lanzaba el cohete, se han vivido momentos de tensión con empujones y tirones cuando los concejales de Bildu han intentado sacar una ikurriña en el balcón aledaño al principal. La Policía Municipal han estado atentos y han impedido que se manchara el comienzo de las fiestas con la política. No obstante, no han evitado que después concejales constitucionalistas de Navarra Suma hayan discutido con los abertzales al reprocharles su obsesión por no dejar las fiestas tranquilas, alejadas de la política.

Los hechos se han iniciado, según testigos presenciales, cuando el concejal de Bildu, Joxe Abaurrea, acompañado de otros ediles abertzales ha intentado sacar una ikurriña al balcón aledaño al principal.

La concejal de Navarra Suma, Carmen Alba, se ha fijado en las pretensiones abertzales y ha tratado de impedirlo. Momento en el que Abaurrea se ha revuelto contra ella lanzando patadas e, incluso, intentar morderle para que soltara la ikurriña.

Ha sido en ese momenro cuando agentes de la Policía Municipal se han dado cuenta de lo que sucedía y han intervenido para calmar la situación y evitar que Bildu politizara el comienzo de las fiestas. Aunque las discusiones entre concejales ha durado un rato más hasta que, finalmente, cada uno se ha ido por su lado.

También en la plaza algunos han intentado politizar las fiestas y no ha faltado una pancarta por los presos de grandes dimensiones a pesar de que estaba prohibido por el bando de alcaldía.

Pero quien viene a Sanfermines viene a pasárselo bien, a disfrutar, a reír y a bailar. Pamploneses y visitantes lo que quieren es, precisamente, olvidarse de las discusiones políticas y celebrar que mañana día grande de las fiestas es San Fermín.