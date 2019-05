Diccionario de la Feria de Abril de Sevilla 2019: las palabras que debes saber para sobrevivir «con arte»

A de albero - B de buñuelo - C de caña - Ch de churros - D de distrito - E de «encalomao» - F de faltriquera - G de garrapiñada - H de horquilla - I de infierno - J de jamón - L de lona - M de «media botella» - P de palillos - Q de queso - R de ramillete - S de sombrero - T de tablao - V de volantes - Y de yerbabuena - Z de zalamera

Abanico: Instrumento que la flamenca que pisa el Real no debe olvidar. Indispensable aunque no haga calor, pues en las casetas más ambientadas siempre será tu aliado.

Albero: Tierra de color amarillo es otro de los elementos que más caracterizan el recinto ferial que cubre la calzada.

Algodón dulce: No hay feria que se precie sin un puesto ambulante que venda la rica golosina. Tradicionalmente de color rosa, en los últimos años se han visto novedades en este sentido. Todos los niños se pirran por él.

Alumbrado: Con la prueba del alumbrado se inaugura oficialmente la Feria y arranca la conocida como «la noche del pescaíto».

Almendras fritas: La capacidad energética de los frutos secos se concreta en la Feria de Abril en forma de solución perfecta para amortiguar el estómago entre rebujito y rebujito. Las almendras fritas son un clásico de toda barra de caseta para los que quieren comer algo y no saben el qué.

Buñuelo: Masa de harina, aceite, agua o leche con forma más o menos redondeada que se consume después de ser frita en aceite.

Cacharritos: Atracciones en la calle del Infierno que disfrutan pequeños y mayores en la Feria de Abril.

Cajón: Instrumento musical que algunos llevan a cuestas para marcar el compás durante el cante y el baile.

Caldito: Bebida que supone un reconstituyente a mitad de la noche para seguir con la jarana. Tómese bien caliente.

Calesita (En desuso): Carrusel o tiovivo que hace las delicias de los más pequeños en la Feria de Abril.

Canastero: Tipo de traje de gitana que remata en una falda con un único volante, dividido en tantas particiones como la flamenca desee. En boga últimamente por su comodidad.

Caña: La primera que te tomas cuando llegas y el instrumento musical que junto al cajón acompañan una buena fiesta.

Cartel: Muchas casetas se adornan con carteles clásicos de las Fiestas de Primavera de Sevilla, sin embargo, emplear este término durante la Feria de Abril tiene un componente taurino al 95%. Con cartel, se hace referencia a los matadores que protagonizan una corrida, nombres que aparecen recogidos en el cartel de la temporada.

Caseta: Casa de los sevillanos durante la Feria. Las hay públicas y privadas. Lugar de reunión de amigos y familiares.

Flamencas en la puerta de una caseta - JUAN FLORES

Castañuelas: En la Feria lo más normal es estar alegre como este instrumento de percusión, que además es acompañamiento obligado del baile por sevillanas. La destreza de la flamenca sevillana le permite hacerlo sonar mientras baila.

Catavino: Un buen feriante que se precie bebe la manzanilla o el fino en esta copa de vidrio para no desentonar.

Coche de caballos: Vehículo tirado por caballos que muchos utilizan para llegar al Real o desplazarse por él.

Coco: Fruta típica de la Feria que se come en pequeños trozos.

Chaqueta: Prenda masculina durante el día, hasta que se le ofrece a la mujer por la noche cuando bajan las temperaturas.

Churros: Masa frita que se toma para rematar la jornada feriante. Con chocolate caliente están más buenos que el pan.

Dinero: No debe faltar en tu bolsillo en la Feria.

Distritos, de: Casetas públicas ubicadas en varias calles de la Feria donde se puede entrar sin invitación.

«Encalomao»: Conocido que se invita a casetas ajenas sin estar invitado.

Enea, de: Material del que están fabricados los asientos de las vistosas y coloridas sillas que suelen encontrarse en las casetas.

Enganches: Concurso donde se concentran coches de caballos conformando una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.

Faltriquera: Bolsa pequeña que se ata a la cintura y se lleva colgando bajo la falda. O el bolsillo del traje de flamenca.

Farolillo: Farol de papel que se cuelga como adorno tanto en el Real de la Feria de Abril como en las casetas.

Fino: Vino denominación de origen de Jerez y de El Puerto de Santa María que era hasta hace unos años la bebida mayoritaria de la Feria

Flamenca: Así se denomina a la mujer ataviada con el traje de flamenca típico de la Feria de Abril.

Flor: Complemento que no debe faltar en el pelo de toda mujer que vaya a vestirse de flamenca. Las hay de infinidad de formas y colores.

Fuegos artificiales: Fin de fiesta de la Feria. Desde el cambio de formato de 2017, es más bien un punto y seguido.

Garrapiñada: Un clásico de la Feria. Dulce de almendras bañado en un azúcar hecho caramelo y solidificado.

Gitana: La sevillana vestida con el atuendo típico del traje de flamenca.

Globos: La temporada se abre en Semana Santa y alcanza su cenit sevillano en la Feria de Abril. Por numerosos puntos del Real es posible (más bien inevitable) observar vendedores de coloridos globos que hacen las delicias de los más pequeños. Los unicornios y los personajes de series animadas cederán este año su protagonismo a creaciones más psicodélicas con luces incorporadas.

Grupa: Parte posterior del lomo del caballo donde se sienta la flamenca que acompaña al jinete.

Horquilla: Complemento que no debe faltar en el bolso de una flamenca para mantener el pelo a raya.

Infierno: Llamada así «la calle del Infierno» donde se ubican los cacharritos o atracciones para pequeños y mayores.

Jamón: Delicia que puedes saborear en las casetas o que te contaron que existe pero no has probado porque no te ofrecieron.

Jarra: Recipiente para líquidos usado para servir bebidas. Típica esa jarrita de cerveza o de rebujito pedida por uno, pero beben siete.

Jinete: Hombre que monta a caballo.

Lona: Tela fuerte, rígida, resistente y a menudo impermeabilizada, que se utiliza como toldos para las casetas.

Mantón: Pañuelo rematado con flecos que llevan las mujeres en los hombros para adornar su traje de flamenca.

Manzanilla: Vino blanco y seco denominación de origen de Sanlúcar de Barrameda para beber en la Feria. Tomar muy fría.

Media Botella: Es la forma más habitual de pedir manzanilla en la Feria, más allá de un catavino o de su transformación en Rebujito. Tomarse una media botella no implica beberse la mitad del recipiente, sino ingerir medio litro de este vino, su medida. La botella más grande es de ¾ de litro, pero no está tan extendida en las casetas.

Módulo: Unidad de medida de las casetas. Cuanto más módulos tiene más grande es y menos familiar es la caseta.

Palillos: Sinónimo de castañuelas. Instrumento musical que algunas se atreven llevan al Real para acompañar y bailar durante las sevillanas. No se deje guiar por aquella letra, no todos son «de cintas colorás».

Pañoleta: Triángulo generalmente de madera donde se da fe del nombre y el número de la caseta y suele tener un dibujo o símbolo.

Paseo de caballos: Conjunto de coches de caballos que circulan por el recinto de la Feria de Abril.

Peinecillos: Peinas que adornan el pelo de las sevillanas que se visten con el traje típico de flamenca para ir a la Feria.

Peineta: Peina que se coloca en el pelo de la mujer para adornar.

Pepito: La versión más clásica del montadito. Aunque podría ser de gambas, en la Feria de Abril el más solicitado es el de lomo, por sabor y precio.

Pescaíto: Pescado frito que se come la noche del arranque de la Feria de Abril. Comida típica que hay que pedir sí o sí.

Picos: Uno de los principales «acompañamientos» de nuestra gastronomía. También valen las regañás.

Portada: Sitio donde todo el mundo queda, pero nadie debería hacerlo. En Sevilla, se elige un diseño cada año.

La portada de 2017 estuvo dedicada a la Expo 92 - RAUL DOBLADO

Queso: Comida típica junto con el jamón o el «pescaíto» frito que hay que pedir en la Feria de Abril.

Ramillete: Sustituye a la tradicional flor individual (que aún se utiliza) como el adorno más demandado para el cabello de las flamencas. Supone un conjunto variado de flores, con los que realzar traje y complementos.

Real: Se le llama así por el real (25 céntimos de peseta) que cobraban los cocheros para trasladar a la gente a la Feria. Antiguamente se designaba a todo el área. Después sirvió para denominar el paseo principal por donde marchan los caballos.

Rebujito: Bebida típica resultante de la mezcla de vino manzanilla o fino con un refresco de lima-limón gaseoso, como Sprite o 7 Up.

Sevillanas: Cante y baile típico propios de la Feria de Abril. Son cuatro palos que deben aprenderse con ahínco para no desentonar.

Sombrero: Prenda de vestir con la que el hombre se cubre la cabeza, que se compone de una copa alrededor de la cual va un ala.

Tablao: Zona entarimada de la caseta, generalmente en el espacio central, destinada al baile por sevillanas. O rumbas.

Taconeo: Acción que se produce al golpear con los tacones en el tablao de la caseta al compás de la tercera sevillana.

Tómbola: Clásica rifa de objetos diversos muy típica de la Feria.

Toros: Festejos taurinos que se celebran durante la Feria de Abril de Sevilla en la plaza de toros de la Real Maestranza.

Traje de corto: Atuendo típico masculino para ir a la Feria.

Traje de flamenca: Atuendo típico femenino para ir a la Feria.

Turrón: Dulce típico navideño que resurge en primavera como parte del surtido que el feriante más goloso puede encontrar en los puestos ambulantes.

Volantes: Pieza de tela alargada que se coloca como ornamentación del traje de flamenca.

Yerbabuena: Planta herbácea con la que el caldo del puchero se convierte en la mejor de las medicinas, elevando además su sabor a la máxima potencia.

Zalamera: Cualidad inherente a toda flamenca cuando se viste de gitana y derrocha gracia y belleza por las calles del Real de la Feria de Abril.