Feria de Abril de Sevilla 2019 Feria de Abril de Sevilla 2019: el infierno más divertido El parque de atracciones efímero de la ciudad llega este año con numerosas novedades

Guadalupe Monterroso @Guadalupe_MR Actualizado: 04/05/2019 08:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Últimos preparativos antes del comienzo de la Feria

Ninguna feria es feria sin su zona exclusiva de «cacharritos». Ese parque de atracciones efímero, que se integra en el recinto ferial, pero al margen de las casetas, que tantas sonrisas saca a los pequeños y tantos quebraderos de cabeza trae a los que son padres. La Feria de Abril de Sevilla no iba a ser menos y, por tanto, tiene todo un entramado de calles con más de 500 actividades llamado «Calle del Infierno».

Pero no hay tanto infierno allí, más bien diversión, juegos de azar, atracciones adecuadas a cada edad y puestos de restauración. Y es que una persona que haya acudido alguna vez a este lugar y que piense en esta zona del Real de la Feria, que hoy día cuenta con más de 300.000 metros cuadrados, piensa en el Canguro, el Barco Vikingo, los coches locos o la noria, y huele a gofres y a algodón de azúcar. Elementos tradicionales de esta época del año que, al igual que la portada, son parte indiscutible de la imagen de la Feria de Abril de Sevilla.

En la capital hispalense no hay atracciones, aquí son «cacharritos», «cochecitos» o «calesitas», que se dividen en las de los mayores, esos gigantes montajes como el Projekt, el ronking up, el tirachinas o el flip fly XXL, y en la de los más pequeños, como la mini noria, los ponys mecánicos o el mini excalectric. Pero también hay atracciones que no saben de edad, en las que se divierten tanto grandes como pequeños y en las que las risas están aseguradas. Así, encontramos el gusano, el látigo o los más que famosos coches locos.

Además, de estos «cacharritos» la Calle del Infierno se compone también por una gran carpa donde se lleva a cabo un circo. Se trata de un espectáculo básicamente familiar donde se ven diferentes tipos de actuaciones de humor, físicas y con animales.

Novedades del Recinto

Francisco Sollo, el secretario de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, comenta que este año se está viendo en esta zona del recinto ferial una amplia conciencia social a favor de las personas discapacitadas o con algún tipo de minusvalía. «Cada vez son más las distintas atracciones que están incluyendo plazas para discapacitados, más amplias y con mejor acceso», reconocía.

Así mismo, es destacable la propuesta llevada a cabo por la petición de la Asociación Asperger-TEA Sevilla en colaboración con los empresarios feriantes y el Ayuntamiento de Sevilla que harán que niños, y también mayores, con trastornos del espectro autista y sus familias puedan disfrutar de una Feria más inclusiva con cuatro horas sin ruidos en la Calle del Infierno. Así, el lunes de Feria de 15.00 a 19.00 horas el volumen de la música se reducirá notablemente en esta zona del recinto ferial para y por ellos.

Ese mismo lunes, además, para celebrar el día de la Feria sin ruido habrá una sesión del Circo Inclusivo sin Ruido que ha organizado el Circo Sensaciones. En este espectáculo las personas con este trastorno podrán disfrutar de un día cargado de diversión sin una sobre estimulación sensorial que supone para ellos cuadros de ansiedad, bloqueos, ataques de pánico e incluso dolores.

Esta iniciativa se suma a la instalación, por primera vez en la Feria de Abril de Sevilla, de una atracción destinada a personas con movilidad reducida. Se trata de una noria que es completamente accesible y que también se estrenará este año. Tiene una altura de 30 metros y cuenta con 24 cabinas panorámicas, permitiendo a las personas que usen sillas de ruedas poder acceder a las mismas.

Según Francisco Sollo la tendencia de las novedades de la Feria de Abril de Sevilla van hacia «atracciones mucho más tranquilas», como las distintas norias-miradores, instaladas este año, que tienen asientos más amplios y cómodos, aire acondicionado para los días de más calor y que, además, van más despacio permitiendo que se contemple la ciudad desde las alturas.