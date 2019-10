Feria de Abril Sevilla cambiará la ordenanza para prohibir las vísperas de la Feria de Abril El Ayuntamiento trabaja en actualizar la norma ante la imposibilidad de justificar legalmente las sanciones impuestas a medio centenar de casetas en la pasada edición

El Ayuntamiento de Sevilla está estudiando la ordenanza que regula la Feria de Abril con la intención de modificarla y actualizarla para afrontar con más garantías y sin las trabas jurídicas actuales algunas cuestiones que han ido cambiando en los últimos años y, especialmente, con un objetivo: poder prohibir y sancionar la apertura y actividad en las casetas en las vísperas. Este asunto, de hecho, está generando en los últimos meses un verdadero quebradero de cabeza a la Delegación de Fiestas Mayores por la imposibilidad de ajustar las actuaciones de la Policía Local con la normativa, que no termina de respaldar esa acción de los agentes.

Concretamente, esa área municipal tiene sobre la mesa un total de 55 expedientes sancionadores que abrieron los policías locales en la actuación desarrollada durante la madrugada del sábado 4 de mayo, en la víspera de la noche del Alumbrado y de la cena del pescaíto, cuando el dispositivo desplegado por la Delegación de Seguridad se personó en decenas de casetas que esa noche ya estaban funcionando a pesar de que faltaba un día para el arranque de la Feria. El Ayuntamiento ya había anunciado en reiteradas ocasiones que perseguiría esta práctica tan habitual entre los sevillanos con caseta, considerando que con el adelanto de la fiesta en un par de días para ocupar el fin de semana de arranque era más que suficiente para evitar las famosas «vísperas». Anticipar la Feria de Abril dos días tenía como objetivo eliminar la preferia, pero, aún así, la costumbre de empezar antes sigue en vigor y los responsables municipales advirtieron de que intentarían reducirla.

La actuación de la Policía Local, con todo, no ha encontrado el encaje legal esperado. Fuentes municipales admitieron que los expedientes se siguen estudiando para ver de qué manera poder ejecutar las sanciones, pero existen «serios problemas de interpretación» ante la «ambigüedad de las normas actuales». Tanto que no ha habido manera de rematar aún el procedimiento porque hay que justificar las multas, como es lógico, y resulta inviable hacerlo con la ordenanza actual. Este texto es del año 2011 y no recoge literalmente en ninguno de sus puntos la prohibición de que las casetas estén funcionando antes del Alumbrado. Hay muchos aspectos interpretables y escasamente taxativos, de forma que se hace imposible para Fiestas Mayores montar un expediente con todo lo que un documento sancionador de este tipo exige, principalmente un elemento que justifique la multa. Sin eso, es imposible que la Administración mantenga el procedimiento, con lo que el medio centenar de sanciones iniciadas por la Policía se ha quedado en vía muerta. La voluntad política es acabar con la preferia, pero la intención no basta y debe ir acompañada de una legalidad ajustada.

El gobierno local de Espadas ya se mostró firmemente en contra del hábito de la preferia y las vísperas en el real

Esto está provocando que el gobierno local del socialista Juan Espadas esté repasando las opciones para modificar la ordenanza, de manera que ésta incluya una prohibición expresa que ponga coto a esa «tradición local» de las vísperas feriales. El texto normativo tiene ya ocho años y en este periodo la Feria de Abril ha cambiado ostensiblemente. Tanto es así que ha cambiado su propio calendario y su duración, ampliando una jornada la fiesta al adelantar su inicio en dos días y su final en uno. Tras la famosa votación del año 2016, desde aquella Feria siguiente, la de 2017, el Alumbrado se realiza a las doce de la noche del sábado (justo el arranque horario del domingo), mientras que la fiesta concluye en la noche del sábado siguiente. Oficialmente, de domingo a sábado. Pero las costumbres siguen imperando y la gente va al real no sólo durante toda la jornada de ese sábado previo a la cena del pescaíto, sino también la noche anterior, la del viernes al sábado, y también en la propia tarde del viernes. El Ayuntamiento es contrario a esa «nueva víspera», que carece de los servicios municipales necesarios, y la Policía Local actuó para sancionarla. Pero, como se ve, sin los elementos normativos suficientes.