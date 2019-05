Elena Martos @Elena_Martos Sevilla Actualizado: 05/05/2019 18:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ineludible cita con los enganches de la Maestranza guardaba este domingo de Feria otro aliciente: poder ver de cerca a Victoria Federica de Marichalar, que este año ha ejercido como madrina de honor de la exhibición. Con un discreto vestido albero, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha llegado puntual a la cita y se ha dejado ver durante los momentos previos en la calle Adriano.

La joven, de 18 años, ha elegido Sevilla para estrenarse en su primer acto social en solitario bajo la mirada de sus padres, que no han perdido detalle. Ya en la calle, ambos han departido por separado con varios aficionados y han admirado los coches de caballo que, desde temprano, han comenzado a concentrarse junto a la plaza de toros. Esta puesta de largo a la antigua, con mantilla blanca y mantón de manila sobre la falda, ha sido todo un homenaje a su madre, una apasionada de la ciudad y de su bisabuela Doña María de las Mercedes, que pocas veces faltó a la cita con la Feria, en especial cuando coincidía con la corrida de Curro Romero.

Entre el público decenas de curiosos clavaron en ella su mirada, sorprendidos por la elegancia y la altura de Victoria Federica. «Madre mía, si hace nada era una niña», deslizaba con poca discreción y a pocos metros una señora que admitía haber acudido este año sólo para verla de cerca. Tras el coche de caballos que la llevó hasta la Maestranza se han concentrado otros muchos, aguardando el momento para pisar el albero del coso taurino.

La Infanta Elena al paso de su hija - Manu Gómez

La tradición crece cada año y los jóvenes comienzan a tomar el relevo. «Es la única manera de mantenerla viva», ha admitido, con cierto pesar, Gregorio Aranda Lamas, propietario de la hacienda Montelirio de Dos Hermanas, que es la primera vez en 27 años que no guía ninguno de sus coche. «Soy jurado y le he cedido el sitio a mis hijos, pero desde el suelo esto se vive de una forma muy distinta. Ni mejor ni peor». Los requerimientos del certamen no le han dejado tiempo para planteárselo mucho más.

El que no ha estado dispuesto a ceder las riendas es Jacinto Planas, flamante campeón de campeones del Concurso Internacional de Enganches. El sábado se alzó con el título tras quedar primero en las principales pruebas con un imponente coche enganchado en potencia -tres caballos en el mismo eje-. Este abogado de Bañolas es un habitual de la prueba de la Maestranza, una de las más importantes, pero se deja ver en el resto de circuitos. Según explica a ABC, «todavía nos quedan muchos más, la semana que viene estaremos en Jerez y la siguiente en París. Luego iremos a Turín, Portugal, Ronda, Córdoba,... Es mi gran pasión», indica.

Planas recibió el trofeo de manos de la Infanta Elena, a la que tuvo la oportunidad de conocer durante el evento. También es de propiedad el coche en el que montó Victoria Federica en el campeonato. «Ha sido todo un honor, porque son grandes aficionadas al mundo del caballo», ha asegurado.

Jaime de Marichalar contempla el espectáculo desde la barrera - Manu Gómez

A las doce en punto y para no demorar el evento, los casi cien enganches han comenzado a acceder a la plaza de toros para lucirse sobre el albero más respetado del mundo taurino. Ha llamado la atención la gran cantidad de mujeres que han tomado las riendas y también la irrupción de los jóvenes, que desde niños se vinculan a la tradición. Al menos dos coches de ponis han dado la vuelta al ruedo ante la mirada de la plaza en la que cabía ni un alfiler. El Real Club de Enganches de Andalucía ha logrado agotar todas las entradas, quedándose muchos interesados en la puerta.

Ya en el coso, la Banda de Clarines del Escuadrón de la Guardia Civil ha inaugurado la muestra en la que Victoria Federica fue sin duda la gran protagonista. Desde la barrera la contemplaba Jaime de Marichalar, acompañado de unos ammigos, y en la presidencia, Doña Elena de Borbón.

Y de la Maestranza a la Feria, muchos de los coches han seguido ese paseo habitual para disfrutar de la fiesta, que ha arrancado con más fresco del esperado, todo un regalo para los participantes, que esperaban una jornada calurosa.