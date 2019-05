Más de un millón de litros de cerveza y millón y medio de manzanilla y fino para beber en la Feria de Abril

Mercedes Benítez @laplumilla Sevilla Actualizado: 06/05/2019 07:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las actividades principales en la Feria de Sevilla, además del baile, el cante o el paseo a caballos, es comer y beber en las casetas. Los feriantes, nada más llegar al real, suelen tomarse una copita. Pero ¿qué es lo que más se bebe en las casetas? Aunque hay de todo, una de las bebidas estrella es la cerveza que, en Sevilla, es casi sinónimo de decir Cruzcampo.

Según fuentes de Heineken, Cruzcampo tiene una previsión de ventas de un millón de litros de cerveza en la Feria de Sevilla, una cantidad que está en la misma línea de los años anteriores. En concreto, según la compañía, habrá 1.369 instalaciones de barril, 2.007 botelleros y 2.561 mostradores de esta marca.

En las casetas, además de Cruzcampo Especial, habrá otras marcas como Cruzcampo Radller, con zumo de limón, Cruzcampo 0,0 (la que no tiene alcohol) y Ladrón de Manzanas, la bebida refrescante con un toque de gas y 4,5 grados de alcohol, que se suele tomar con hielo y una rodaja de limón.

Para esta Feria la compañía cervecera ha puesto en marcha su propia campaña publicitaria con el lema «Libera lo que sientes». Cruzcampo tendrá también un coche de caballos que participa en la Exhibición de Enganches en la Maestranza de Sevilla y los mensajes «Otra Feria que me vuelves a liar» o «La Feria de abril en mayo, ole tu».

Pero no sólo de cerveza vive el feriante. Las otras bebidas más extendidas suelen ser el «rebujito», la bebida hecha con manzanilla y Sprite o Seven Up, y la manzanilla de Sanlúcar aunque el vino fino vuelve con fuerza. «La manzanilla es la reina, en su versión rebujito aunque el fino también se está vendiendo mucho», dicen fuentes de los hosteleros sevillanos.

De hecho, desde las bodegas Barbadillo, una de las marcas que se consumen en estos días, aseguran que su previsión de ventas es que se beban medio millón de botellas entre sus dos marcas, Muyfina y Solear.

Es una cifra mucho más alta si se tiene en cuenta que, según el Consejo Regulador del Marco de Jerez, que aglutina los vinos de la zona y numerosas marcas, durante toda la Feria de Sevilla se prevé que se supere el millón y medio de medias botellas consumidas. Además todo el periodo de ferias en Andalucía supone el 38 por ciento del consumo total de Vinos y Manzanilla de Jerez de todo el año.

Cubatas

La Feria de Sevilla se presenta como la cita de mayor consumo de Vinos y Manzanilla de Jerez de todo el año. Durante estos días, en la capital andaluza, las Bodegas de las Denominaciones de Origen Jerez y Manzanilla prevén que se supere el millón y medio de medias botellas consumidas, cifra que duplica la población hispalense habitual en Sevilla. En cualquier caso, desde las bodegas también se pide prudencia a la hora de consumir estas bebidas alcohólicas y se recomienda comer para evitar los excesos.

Y luego están los que beben otros refrescos, agua y los que alargan la veladas con gin tonics, cubatas y otros licores. En muchas casetas los sirven en vasos largos, en otras en vaso ancho. Y los más sibaritas en copa balón. Y otro dato: para el sector es muy importante que haga buen tiempo porque hay más público y, como es obvio, los feriantes tienen más sed.