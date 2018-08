La apertura de la urna de San Fernando, epílogo a los cultos a la Virgen de los Reyes Los sevillanos acudieron a la cita de venerar al patrón en el cierre del mes de agosto dedicado a la Virgen de los Reyes

En la última jornada de los cultos en honor a la patrona de Sevilla y la Archidiócesis, la Virgen de los Reyes, los sevillanos acudieron a la tradicional cita de visitar el cuerpo incorrupto del patrón, el Rey San Fernando III El Santo en la capilla Real de la Catedral, coincidiendo con la conclusión de la Octava, un culto que se realiza desde el siglo XIII, el más antiguo realizado a la imagen que une a toda la ciudad y la provincia.

La Virgen de los Reyes regresaba a la capilla Real este pasado martes, 21 de agosto, después de celebrar la Octava y el segundo de los besamanos en la parroquia del Sagrario. Casi veinte días ha permanecido fuera de su camarín, en un periodo que ha sido aprovechado para efectuar labores de mantenimiento en la cripta.

A las ocho de la mañana se abría la puerta Palos para la celebración de la eucaristía que dio comienzo a partir de las 8.30 horas y presidida por el canónigo y párroco del Sagrario, Manuel Cotrino. Al término de la misma y hasta las 10.30 horas, los ciudadanos veneraron a San Fernando, a los pies de la patrona de Sevilla.

Como la tradición impone, al igual que ocurre con la patrona, son muchos los sevillanos que se daban cita en los alrededores de la Catedral desde primera hora de la mañana, formando una larga cola para rendir honores a San Fernando, además de aprovechar la ocasión para inmortalizar el momento con los dispositivos móviles del cuerpo situado en la urna labrada por el orfebre jerezano Juan Laureano de Pina.

La Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando entregaban un recuerdo de la visita con una estampa del Rey Santo de un lienzo confeccionado por el pintor Bartolomé Estaban Murillo.

«Es la primera vez que mi mujer viene a ver la urna y he venido para que la conozca. Yo no pude venir el 3o de mayo y he aprovechado la ocasión para venir a admirar al patrón», señalan una pareja de sevillanos. No sólo son personas mayores las que acuden en este día, también familias con sus hijos que les enseñan esta tradición y a conocer a San Fernando, la persona que reconquistó Sevilla en 1248.

Jóvenes como Fernando, que lleva el nombre de su patrón y acude a cada apertura de la urna, «es un sentimiento de pertenencia y unión con la ciudad. La apertura de la urna es una de esas tradiciones que aún conserva su esencia y merece la pena conocerla», o José Manuel, un fiel devoto que cada año asiste a los cultos de la Virgen de los Reyes y en esta ocasión no ha podido asistir por motivos familiares, pero ha querido estar en el cierre del mes de agosto en la capilla Real «no he podido venir a los cultos, pero he querido venir a la urna».

Una compañía del arma de Ingenieros con la Bandera, Escuadra de Gastadores y sus armas custodian el cuerpo incorrupto y rinden los honores al Patrón San Fernando. Nunca faltan a la cita del Rey de Sevilla, y muchos de ellos repiten en esta tradición. Al cierre de la urna, dos militares interpretaban el himno nacional con cornetas para despedirse hasta el 23 de noviembre.

Historia

La urna del Rey San Fernando se abre durante cuatro fechas al año: el 14 de mayo, con motivo de la celebración de la traslación del cuerpo a la urna efectuado en el año 1729; el día 30 de mayo, por el día de su fallecimiento y por la festividad litúrgica; el 22 de agosto, como cierre de los cultos a la Virgen de los Reyes y el 23 de noviembre, jornada de San Clemente y en el día que se produjo la Reconquista de la ciudad.

El 23 de noviembre de 1248, Fernando III de Castilla conquistó la ciudad tras dos años de asedio a la ciudad, modificando la mezquita mayor de la capital hispalense por en iglesia católica, la actual Santa Patriarcal Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla.

Uno de los detalles con los que cuenta la urna que fue restaurada el pasado año son los epitafeos, frases situadas en las lápidas y que en la de San Fernando cuenta con escritos de las cuatro lenguas de la península en la época de la Reconquista (hebreo, árabe, castellano y latín).